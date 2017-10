Regelmatig zoeken mensen fiscaal juridische bijstand bij mij vanwege belastingproblemen, waarbij de Belastingdienst dwanginvordering heeft ingezet tegen oude belastingaanslagen door middel van beslaglegging op banktegoeden, etc.Belastingaanslagen, ouder dan 5 jaren, zijn van rechtswege verjaard! Als u belastingaanslagen heeft openstaan met een aanslagdatum in 2011 en daarvoor, zijn deze verjaard. Verjaring houdt in dat, juridisch bezien, geen schuld open staat en dat de Belastingdienst geen dwanginvordering (zoals beslaglegging) mag toepassen voor deze belastingaanslagen.Wettekst verjaringsartikel:Het komt veelvuldig voor dat de Belastingdienst (onrechtmatig) een aanmaning/dwangbevel verstuurt of beslag legt voor belastingaanslagen ouder dan 5 jaren. Het standpunt van de Belastingdienst in deze is dat belastingplichtigen zelf een beroep moeten doen op verjaring. De meeste belastingplichtigen zijn natuurlijk niet op de hoogte dat er een verjaringstermijn bestaat voor belastingaanslagen.Het gevolg is dat belastingplichtigen door de handelswijze van de Belastingdienst zich geïntimideerd voelen en toch overgaan van betaling van verjaarde belastingaanslagen. Veelal wordt gedreigd met dwanginvordering en worden er woorden gebruikt als “u moet dat betalen”. In de praktijk maak ik mee dat de Belastingdienst zelfs aanslagen uit de jaren 90 van de vorige eeuw nog probeert in te vorderen.Indien een bezwaar-/beroepschrift is ingediend, wordt in praktijk de verjaringstermijn met de behandeltermijn van het bezwaar/beroep verlengd, alhoewel hiervoor geen wettelijke basis aanwezig is in de Surinaamse wetgeving. Een situatie die zich voordoet is, dat na 15 jaren een uitspraak/afwijzing komt op een bezwaarschrift, om zo de ontvanger, met kunst en vliegwerk, in de gelegenheid te stellen om alsnog over te gaan tot invordering van een bij wet verjaarde aanslag. Terwijl, gelet op bijvoorbeeld art. 75, wet Inkomstenbelasting 1922, je juist formeel het standpunt moet innemen dat de verjaringstermijn niet wordt verlengd vanwege een bezwaar of beroep en dat ieder redelijk termijn om uitspraak te doen, verlopen is, zodat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.Bepaalde professionele dienstverleners zoals accountants, administratiekantoren en advocaten, die zijdelings diensten aanbieden op het gebied van belastingen, laten veelal steken vallen als het aankomt op belastingen. Veelal is hiervoor de verklaring dat zij niet de benodigde technische kennis dragen van belastingheffing en van fiscaal invorderingsrecht. Schoenmaker hou je bij je leest, is ook hier het devies!Indien u 'vrijwillig' (al dan niet door intimidatie van een belastingambtenaar) een verjaarde belastingaanslag heeft betaald, kunt dat niet terugdraaien. Dit wordt aangemerkt als voldoening van een natuurlijke verplichting. Een actie op grond van onverschuldigde betaling zal niet helpen.Het is vooral van belang om bij een betaling aan de Belastingdienst het aanslagnummer, soort belasting waar het om gaat en de periode waarover de betaling ziet duidelijk te vermelden. Een betaling waar een duidelijke omschrijving ontbreekt, kan door de ontvanger afgeboekt worden op een verjaarde aanslag. Ook daartegen kunt u juridisch veelal niets doen.Indien u zich heeft laten bijstaan door een belastingadviseur of een andere dienstverlener en u onder begeleiding van deze dienstverlener verjaarde belastingaanslagen heeft betaald, kan dat mogelijk aangemerkt worden als een wanprestatie van de dienstverlener, waardoor u schade heeft geleden. U zou dan in een civiele vordering de onterecht betaalde belastingen, vanwege wanprestatie, kunnen verhalen op de dienstverlener die u heeft begeleid, ongeacht of het ging om een inspanningsverbintenis of een resultaatsverbintenis.Laat u niet intimideren als u een aanmaning of een dwangbevel krijgt om verjaarde belastingaanslagen te betalen. U kunt in voorkomende gevallen op eenvoudige wijze, des gewenst een beroep doen op verjaring. Bij ingewikkelde zaken adviseer ik om professionele bijstand van een fiscaal jurist in te schakelen.