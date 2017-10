Verschillende raffinaderijen in het Caribisch Gebied en Houston waren gesloten. De wereldmarktprijs van ruwe olie steeg eveneens. Een olie-expert legt Starnieuws uit dat het moment van inkoop en bij welke raffinaderij ook bepalend is voor de prijs. Op grond daarvan is er ook een verschil in prijs tussen SOL en Gow2.Bij SOL ging de pompprijs van ongelode benzine met maar liefst 54 cent de lucht in. Diesel steeg met 30 cent. Bij Gow2 is de stijging minimaal. De effecten van de orkanen zijn na enige tijd merkbaar bij de pomp. Minister Welzijn had verwacht dat vanuit de oliemaatschappijen een verklaring zou komen, aangezien de prijs bepaald wordt op basis van de calculaties die gedaan worden door de importeurs van brandstof. De consument werd vrijdag verrast met de forse verhoging, nadat een dag eerder op social media de nieuwe prijzen bij SOL en RBE de ronde deden.