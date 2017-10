Jeand Visonudath Birtantie (37) heeft zich aangemeld bij de Narcoticabrigade. Zijn opsporing was gelast door de procureur-generaal bij het Hof van Justitie.Birtantie werd opgespoord op verdenking zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van de wet verdovende middelen.Hij is na afstemming met de Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Dit meldt de Public Relations van de politie.