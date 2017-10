Minister Robert Peneux. (Foto: NII)





Het professionaliseren moet onafgebroken continueren, aangezien het een voorwaarde is voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. “Ik wil verder benadrukken dat onderwijs niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de overheid is. Op ouders, goede verdieners in Suriname, het bedrijfsleven, buurtorganisaties, families in het buitenland doe ik een beroep om hoe klein dan ook de leerkracht van de school in je buurt te ondersteunen, op welke wijze dan ook,” stelde Peneux in zijn speech die via het Nationaal Informatie Instituut is gedistribueerd naar de media.Peneux vroeg aandacht voor leerkrachten in het Caribisch Gebied. "Ze hebben eerder of zeer recent na de hevige stormen in tenten, garages, onveilige gebouwen met lekkende daken moeten werken zonder elektriciteit, water, transport en gezonde voeding." Hij onderkent dat Surinaamse leerkrachten ook onder dergelijke omstandigheden hebben moeten werken tijdens en na de verscheidene overstromingen in het binnenland. Zij begrijpen dus goed de moeilijke omstandigheden waaronder onder meer hun Caribische collega’s nu nog werken.De Surinaamse onderwijzers in het binnenland geven volgens hem het goede voorbeeld en bewijzen hun serieuze liefde voor de leerlingen. “Het kind staat voor hen centraal. Het zou goed zijn als de Surinaamse leerkrachten al dan niet via hun vakbonden solidariteit blijven betuigen aan hun internationale collega’s en eventueel zelfs steun geven aan degenen die het zeer moeilijk hebben.”