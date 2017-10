De politie van het ressort Santo Boma heeft woensdag de brandmelding gehad. Bij aankomst van de brandweer, konden alleen maar blussingswerkzaamheden worden verricht.De bewoner van de derde woning dat is afgebrand vertelt dat een buurtbewoner hem telefonisch heeft gemeld dat het huis in brand stond. Toen hij ter plaatse kwam, vertelden buurtbewoners hem dat de brand in de eerste woning zou zijn begonnen. Het vuur heeft heel snel om zich heen gegrepen, waardoor de andere drie woningen op het erf kort na elkaar ook in lichterlaaie stonden.Volgens de bewoner was alleen de eerste woning op het erf aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS. Met een verlengkabel werden de andere woningen illegaal voorzien van stroom via de eerste woning.