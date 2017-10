De delegatie van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank te Kapasikele in het district Brokopondo. (Foto's: NII)





‘Agro Coöperatie Wi! Uma fu Sranan’ produceert sinds medio 2014 de gerookte cassave-ontbijtpap, ‘Kokori. Intussen is het assortiment uitgebreid met andere smaken namelijk banaan en naturel. De coöperatie produceert nu ook de cassave pannenkoeken mix en cassavemeel. Maandelijks ligt de productie van de coöperatie tussen de 5.000 en 6.000 pakken. Ze heeft plannen om de productie te verhogen en op kort termijn te exporteren. Om dit te kunnen realiseren, zijn middelen nodig waaronder plantmateriaal en apparatuur.Tania Lieuw A Soe, voorzitter van de coöperatie, geeft aan dat in een toekomstig project grote delen van hun exportplannen reeds zijn gedekt. Dit project zal worden uitgevoerd in samenwerking met de IDB en wordt gefinancierd door Japan. De officiële launch van dit project zal binnenkort plaatsvinden.Door de grote belangstelling van de IDB in de ontwikkeling van de Kokori cassave ontbijtpap is er een oriëntatiebezoek gebracht Kapasikele. Lieuw A Soe heeft een uitgebreide presentatie gehouden over onder andere de organisatie, de toegevoegde waarde aan rauwe cassave en de waardeketen van het product. De ambitieuze toekomstplannen zijn eveneens uit de doeken gedaan. Hierna kreeg de delegatie een rondleiding op de cassave velden, en de rookfaciliteit. Vervolgens heeft de delegatie van de IDB verschillende demonstraties gehad rond van het verwerkingsproces onder andere ‘cassavebrood’ en de Kokori cassava ontbijtpap.Yvonne Ramnarain, onderdirecteur van Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij was eveneens aanwezig tijdens dit bezoek, deelt het Nationaal Informatie Instituut mee.