De olieprijs had vorige week bijna de US$ 60 per vat bereikt. Maar sindsdien glijdt de prijs steeds af. (Foto: Reuters)





Del Pino is ook het voormalige hoofd van het staatsoliebedrijf PDVSA. Hij vertelde op een Energie Forum in Moskou dat ministers onderzoeken om de productievermindering die sinds januari is ingegaan voort te zetten of verder te verdiepen. Onder leiding van de Opec worden sinds januari dagelijks 1,8 miljoen vaten minder olie gepompt.De Venezolaanse minister zei dat tussen tien en twaalf extra landen uit Zuid-Amerika en Afrika waren uitgenodigd om mee te doen aan de productieverminderingsovereenkomst. Opec en Rusland zijn vorig jaar november overeengekomen om de olie-uitvoer te beperken met een handvol landen buiten het kartel in een poging om de driejarige wereldwijde keldering van de olieprijs te beëindigen.De Russische minister van Energie, Alexander Novak, is echter minder enthousiast over het maken van grotere productiebesparingen. Maar hij zei woensdag dat de olieprijzen zich aan het stabiliseren waren op een 'geschikt' niveau tussen US$ 50- US$ 60 per vat.Brent ruwe olie, het internationale ijkpunt, bereikte vorige week bijna de US$ 60 per vat, het hoogste niveau in twee jaar. Maar sindsdien glijdt de prijs weer weg. Vandaag, woensdag, is olie verhandeld voor een prijs van US$ 55,60 per vat, dat is 0,7 dollarcent lager dan een dag eerder.