Honderden concertgangers zoeken dekking voor de beschieting vanuit het Mandalay Bay Hotel. (Foto's: Getty Images)





De politie zegt dat een geïdentificeerde verdachte is doodgeschoten door agenten. De persoon, een ingezetene, is niet bij naam genoemd. De politie is op zoek naar een metgezel die met de verdachte was meegereisd.Sheriff Joe Lombardo zei dat de politie er van uitgaat dat het om geisoleerde aanval gaat. Hij heeft wel bevestigd dat ze op zoek zijn naar de Aziatische Marilou Danely. Sheriff Lombardo zei dat hij niet precies weet wat het aantal doden en gewonden is, maar heeft bevestigd dat twee officieren buiten dienst onder de doden zijn.Een plaatselijke ziekenhuiswoordvoerder zei eerder dat minstens 14 van de gewonden in een kritieke toestand waren. Eerder waren er ook berichten andere incidenten op verschillende locaties langs de Las Vegas strip, maar volgens de politie is die informatie onjuist.Getuigen hebben verklaard dat er honderden schoten zijn gelost. Honderden mensen ontvluchtten de scène en het geluid van langdurig automatisch schietgeweld. Op video’s die op social media zijn geplaatst, is het vuurgeweld duidelijk te horen. Veel hotels op de Las Vegas strip dicht bij de scène blijven afgesloten, terwijl de politie zoek is naar twee voertuigen in verband met de aanval.Het country muziekfestival was sinds vrijdag gaande in verschillende hotels op de Las Vegas strip. Sommige delen van de Las Vegas Boulevard zijn afgebakend door gewapende politie die op de plek van de aanval aankwamen. Mensen hebben onderdak gezocht in hotels, restaurants en de las Vegas McCarran luchthaven. Na het incident zijn sommige vluchten omgeleid.Nevada heeft enkele van de minst strenge wapenwetten in de Verenigde Staten. Mensen mogen wapens dragen en hoeven zich niet te registreren als wapen-eigenaar. Als mensen wapens kopen, worden achtergrondcontroles gedaan, maar de wapens mogen ook particulier worden verkocht.De deelstaat verbiedt geen aanvalswapens - die zijn automatische of semi-automatische vuurwapens- en er zijn geen grenzen aan het kopen van munitie daar in Nevada.