Scholieren bezig met het schoonmaken van de binnenstad. Ruim 650 jongeren nemen deel aan dit milieubewustwordingsproject.





Dina Westfa, onderdirecteur Vakantiecentra, zegt aan Starnieuws dat de jongeren in de omgeving van kindertehuizen, ziekenhuizen, pleinen, de binnenstad, buurten zoals Frimangron, Flora, Beekhuizen, Pontbuiten hebben gewerkt. Zij hebben de trottoirbanden geveegd, de goten uitgeschept en samen het bijeen geharkte zwerfvuil in plastic zakken en vuilnistonnen geschept. Ook hebben de jongeren bomen geplant. Jeugdcentra heeft samengewerkt met Openbaar Groen die dit project heeft uitgevoerd tijdens de 'Krin Kondre actie'. Westfa zegt dat dankbaar gebruik is gemaakt van de ervaring van Openbaar Groen.Farzia Jhokoe van het directoraat Openbaar Groen vertelt aan Starnieuws dat zij vanaf de start de jongeren begeleidt. In het begin hebben zij op andere locaties veel gras moeten tjappen en harken. Tot haar verbazing vroegen de jongeren aan haar: “maar mevrouw, ik heb nog nooit getjapt, hoe moet dat”. Hetzelfde bleek ook met veel andere jongeren in verschillende groepen het geval te zijn, dus hebben de begeleiders hen een spoedcursus tjappen en harken gegeven.Mohammed Bholai, is met 30 dienstjaren de veteraan onder de groepsbegeleiders. Met zijn groep is hij in de brandende zon, klokslag 12 uur aan de Keizerstraat bezig het zand uit de straatgoten te bezemen en in vuilcontainers te scheppen. Hij is tevreden over zijn groep, “ook al hadden zij in het begin last van schaamte”. Bholai zegt lachend dat, “hij met ze heeft gesproken en ze weten dat werken geen schande is”. Hij heeft ze uitgelegd dat een vieze stad geen toeristen trekt en voor jezelf al die vuiligheid ook niet goed is.Voorbijgangers lijken de woorden van de veteraan te ondersteunen. “Is goed dat ze schoonmaken, laten we hopen dat het schoon blijft. Misschien moet Lanti ook geld geven voor mensen die foto’s maken van die viezeriken die vuil op straat gooien”, is het advies van een bezorgde burger. Het project wordt 29 september afgesloten. Dit geldt voor alle projecten van het onderdirectoraat Vakantiecentra. Westfa is blij dat zoveel jongeren in de vakantie zinvol bezig zijn gehouden. De projecten zijn ook bedoeld voor de vorming van de scholieren, terwijl de vakantiejobbers ook wat hebben verdiend.