Algemeen directeur van de Hakrinbank, Jim Bousaid, deelt Starnieuws mee dat de juiste schade nog moet worden vastgesteld. Het gaat om een aanzienlijke schade.Sinds gisteren zijn de technische mensen van de bank, met steun van externe partijen in de weer om de systemen weer in werking te stellen. De back-up in het filiaal Flora werd opgestart, nadat het niet lukte via het hoofdkantoor.Bousaid bedankt de gemeenschap voor het begrip en biedt zijn verontschuldiging voor het ongerief dat is ondervonden.