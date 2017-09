Op de Latourweg is vandaag naar hartenlust gefietst. Fietsers hebben flink gebruik gemaakt van de autoloze zaterdag. (Foto's: René Gompers)





Haast elke spreker heeft aangegeven hoe belangrijk deze dag is, niet alleen voor Suriname maar voor heel de wereld, voor de aarde. De dag is ironisch genoeg ontstaan in de jaren dertig van de vorige eeuw door gebrek aan brandstof. Voertuigen die brandstof gebruiken, werd verboden op zondagen te rijden. Tegenwoordig is het onderdeel van de wereldwijde campagne voor het verminderen van uitlaatgassen. De aarde is aan het opwarmen, het klimaat verandert en de natuurrampen als gevolg daarvan nemen toe en worden steeds schadelijker. Autoloze dagen zijn een traditie in grote delen van de wereld. Sommige landen hebben er maandelijks één.Ook is aangehaald dat er ontzettend veel kritiek is op het organiseren van de autoloze dag. Districtscommissaris Remy Pollack van Paramaribo Zuid-West heeft dat ook ervaren, deelt hij mee. “De kritiek was niet mals. Ik ben platgebeld en een bepaald bedrijf heeft zelfs geprobeerd de schuld van het niet kunnen bevoorraden, in mijn schoenen te schuiven, terwijl men al maanden van tevoren weet dat deze dag zou komen. Ik heb voet bij stuk gehouden, deze dag moest komen. Wij moeten onze bijdrage leveren aan een gezond milieu.”De kinderen genieten met volle teugen van de autoloze straat. Fietsen en voetballen zijn bijzonder populair. Ook dc Pollack maakt een paar ronden op de fiets van Wilgo Coster, een belangrijke trekker van het project. “Kun je mijn fiets bij hem halen?” vraagt hij aan een padvinder. Kamperen langs de weg is vandaag toegestaan. Groepen mannen en vrouwen ‘chillen’ op de hoeken van de straten. Sommigen wisselen van gedachten met de politiemannen die op fietsen patrouilleren. Maar niet alle autobestuurders en bromfietsers houden zich aan de regels. Ze zijn nauwelijks op het ‘vrije’ asfalt gekomen of de politie houdt ze tegen. Ze proberen uit te leggen waarom zij wel op de Latourweg moeten, maar het helpt niet. Ze moeten de zijstraten in en de Latourweg vrijhouden. Het is autoloze dag tot 18.00 uur.René Gompers