Het levenloze lichaam van Cedric Sjaberin (21) is woensdag in een trens aangetroffen aan de Nieuwzorgweg. De politie van Santodorp schakelde een arts in, die de dood heeft vastgesteld.Volgens verklaring van bloedverwanten was het bekend dat Cedric epilepsieaanvallen kreeg. Vermoedelijk probeerde Cedric in de nachtelijke uren zijn woning via een smalle plank die over een vier meter brede trens is geplaatst, te bereiken.Gelet op de aangetroffen sporen kan ervan uit worden gegaan dat hij daarbij is gevallen en is hij met zijn gelaat in de drassige bodem beland. Na overleg met het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam afgestaan aan de nabestaanden, meldt de politie Public Relations.