In het verleden heeft Suriname vaker aidsremmers voor kinderen geleend aan buurland Guyana. ‘Dat is het voordeel van in het netwerk zitten van Caribische landen. Je ondersteunt elkaar bij gemeenschappelijke uitdagingen. Er zijn landen die dezelfde uitdagingen hebben als Suriname en zo helpen wij elkaar’, zegt minister Patrick Pengel over het doel van het netwerk.De minister merkt op dat zich vaker zaken voordoen die maken dat landen niet kunnen voorzien in bepaalde behoeftes, bij deze zaken komt het nut van het netwerk het beste tot uiting. Ter illustratie vertelt minister Pengel dat Suriname vaker medicamenten heeft geleend aan het welvarende Trinidad & Tobago.De vorige maand was Volksgezondheid genoodzaakt een voorraad kindervaccins te lenen van Guyana. Er is tegelijkertijd een bestelling geplaatst bij de Pan American Health Organization (PAHO), die eind van deze maand in Suriname verwacht wordt. Volgens Pengel is er nog een voorraad. Ouders die niet willen wachten, kunnen bij Regionale Gezondheidsdienst informeren welke polikliniek nog vaccin heeft. Niet alle consultatiebureaus zijn door hun voorraad heen.Suriname is op de prioriteitenlijst geplaatst van de PAHO, wat betekent dat vertegenwoordigers van deze organisatie de leveranciers vragen om zaken te bespoedigen. Er wordt op toegezien dat de lading wordt ontvangen zoals die is besteld. De komende weken tot en met eind november komen bezendingen van verschillende soorten vaccins aan in Suriname, meldt het Nationaal Informatie Instituut.