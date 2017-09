Wat er dan precies gaat gebeuren, blijft onduidelijk - maar veel goeds belooft het volgens Meade niet. Hij baseert zich op een aantal verzen en getallencodes in de Bijbel. Centraal staat het getal 33. Dat is de leeftijd waarop Jezus stierf. Bovendien wordt de naam Elohim - in de Bijbel het meest gebruikte Hebreeuwse woord voor God, 33 keer vermeld. Ook wordt het feit dat het zaterdag 33 jaar geleden is dat er een zonsverduistering zichtbaar was in de VS, door de onheilsprofeet beschouwd als een voorteken. Maar volgens de zonnekalender staat de zon op zaterdag 23 september loodrecht op de Kreeftskeerkring.Deze theorie werd enkele jaren geleden door ervaren wetenschapper van NASA afgedaan als een compleet verzinsel, maar is dus nu opnieuw opgedoken. NASA-wetenschapper David Morrison haalt de voorspelling onderuit. "Als de planeet X nu al op de aarde af zou stevenen, had die al lang zichtbaar moeten zijn”, zegt hij. "De planeet zou al de baan van Mars gekruist moeten hebben.” Prediker Ed Stetzer maakt gehakt van zijn theorie. "Getallen zijn in de bijbel symbolisch bedoeld, maar niet om voorspellingen te doen.”Er zijn al heel veel voorspellingen gedaan over het einde van de wereld o.a. door Nostradamos in de 18e eeuw, Guru's en 'New Age' in de vorige eeuw. En er zullen ongetwijfeld nog heel veel volgen. Het zijn vaak geestelijke of spirituele leiders die mensen op de hoogte brengen van het feit dat de aarde binnenkort vergaat. Ze delen hun voorspelling in eerste instantie met de eigen groep. Ze laten weten dat de mensen die tot die groep behoren gered zullen worden en dat de mensen die niet bij de groep horen, tezamen met de wereld zullen vergaan.Recente voorspellingen over einde der tijden was in 2011 bij de massale sterfte van vogels en vissen als voorteken van onheil voorspellende gebeurtenissen en het einde van de Maya kalender in 2012. Evenals H. Camping in 2011, heeft David Meade al een nieuwe klaarliggen. 23 september 2017 is de datum waarop de wereld zal vergaan. De voorspellingen worden namelijk gevoed door hoop, massa hypnose en nieuwsgierigheid. De geestelijke leider voelt zich niet verantwoordelijk voor de daden die mensen zullen plegen naar aanleiding van zijn voorspelling op 23 september 2017. In voorgaande voorspellingen spendeerden mensen hun laatste geld aan donaties en waren er zelfdodingen. Veel consternatie was in 1997 onder de sekte leden van de 'Haeven's Gate' bij het verschijnen van de komeet Bopp Hale. Volgens deze beweging werd de komeet begeleid door een ruimte schip die door de NASA en andere astronomen werden ontkend. Op 26 maart 1997 kwam de wereld inderdaad tot een einde onder 39 leden van deze beweging die massaal zelfmoord pleegden.Het einde der tijden wordt sedert het bestaan van de mensheid voorspeld. Aan het begin van het menselijk bestaan, hadden mensen weinig wetenschappelijk begrip van de wereld om hen heen. Zij geloofden in een God (nog steeds) of meerdere goden die het heelal, de aarde, het leven en alles rondom heeft geschapen. Deze theorie is perfect, want als er iets was of is, dat niet kon worden verklaard, veronderstelden zij dat er een God achter is. Er zal wel een God bestaan, maar naarmate mensen hun wetenschappelijke begrip ontwikkelden over de oorsprong van het heelal, het leven en meer en meer over het leven ontdekten, ontstonden andere theorieën over de oorsprong van het universum en om het einde der tijden te verklaren.Het einde der tijden is een sociale constructie waarmee de ondergang van de menselijke beschaving en/of de aarde wordt aangeduid. Het einde van de wereld kan in verschillende contexten verklaard worden o.a: in astronomisch context: het einde der mensheid en/of het einde van de aarde door een rampzalige (carastrofake) gebeurtenis (b.v meteoren inslag heeft 65 miljoen geleden geleid tot uitsterven van de Dynosaurissen). In religieus opzicht: een dogmatische voorspelling van het einde der tijden die niet te bewijzen zijn in leerstellingen van het Christendom, het Jodendom, de Islam en Hindoeïsme. In filosofische visie: een idee over hoe de menselijke beschaving ten onder zou kunnen gaan door een goddelijk wezen (indien dit bestaat), het wegvallen van extreme vormen van ethisch handelen (met als gevolg egoïsme, pessimisme, chaos) . In culturele benadering : uitroeiing der mensheid door menselijk handelen o.a. door demografische veranderingen ( lage geboorte cijfer), aantasting van de aarde als ecosysteem, biochemisch- of kernoorlog. Op wetenschappelijk niveau kan riskant onderzoek tot gevolg hebben massale tot zelfs complete uitsterving van de mensheid o.a .biotechnologie (leid tot onvruchtbaarheid, mutaties bij de mens), nanotechnologie (vernietiging van het ecosysteem) en deeltjesfysica.De grootste bedreiging voor het einde van tijd, ruimte, materie en energie wordt gevormd door kosmische rampen o.a. gamma straling van uit ons melkwegstelsel, het verdwijnen van de aarde in een 'Zwart gat' (compacte massa van een dode ster), zonnevlam, de zon wordt een rode reus (door uitputting van de energie). De zon (een miljoen keer groter dan de aarde) is een nucleaire gasbol, waar waterstofgas in reactie komt met heliumgas waarbij warmte en licht vrij komt. Elke seconde wordt 400 miljoen ton waterstofgas omgezet in energie (licht, warmte en kosmische stralen) die de bron vormen voor het leven op aarde. De zon heeft sedert zijn bestaan (4,5 miljard jaar) slechts drie procent van zijn energie verbruikt en uitgestraald in het zonnestelsel. De zon zit met boordevol energie om het leven op aarde nog vele miljarden jaren in stand te houden. Na 5 miljard jaren zal deze brandstof opraken en zal de zon veranderen in een grote rode reus van zonnevlam die de planeten Mercurius en Venus zal verzwelgen =. Volgens de Astro theoretische fysicus Villaver van de universiteit van Madrid kan de aarde deze fase van de zon overleven en regenereren tot een nieuwe wereld als de zon transformeert tot een 'Witte Dwerg Ster'. Volgens andere wetenschappers zal de aarde uit elkaar vallen in miljarden asteroïden. De mens zal dan moeten migreren naar een exoplaneet.Hoe uniek is het leven op aarde? En hoe uniek is onze levende planeet?Niemand weet hoe het leven op aarde ontstond. Tijd, ruimte, materie en energie zijn van elkaar afhankelijk en gelijktijdig ontstaan. Wel staat vast dat het leven op aarde begon met koolwaterstofverbindingen, zoals die ook in de ruimte tussen de sterren wordt verklaart. Als daaruit op aarde leven is ontstaan, is dat misschien ook gebeurd op andere exoplaneten. Ruimte en tijd zijn genoeg in het heelal voor een herhaling van dit experiment. Toch is er nog nooit buitenaards leven gevonden. En als de aarde toch de enige levende planeet in het zonnestelsel blijkt te zijn, dan vestigen astrobiologen hun hoop op andere zonnestelsels.Sinds 1995 zijn er meer dan 2000 exoplaneten ontdekt – planeten bij andere sterren. Het kan haast niet anders of daar zitten vergelijkbare exoplaneten als de aarde er tussen. Het is de heilige graal van het exoplaneten onderzoek: een planeet die lijkt op de aarde, in een baan rond een ster zoals de zon. En dan natuurlijk precies op de juiste afstand, waar het niet te heet of te koud is. De verwachting is dat hij binnen een paar jaar wordt gevonden. En dat er miljoenen of zelfs miljarden van zulke exo-aardes bestaan. Aantonen dat er op zo’n verre planeet iets leeft, zal niet meevallen. Maar als dat ooit lukt, gaat het om de belangrijkste ontdekking in de geschiedenis van de mensheid. Een ontdekking die ons iets heel wezenlijks leert over onze plaats in ruimte en tijd. Voorlopig is het nog niet zo ver. Voorlopig weten we niet beter of leven alleen op onze eigen thuisplaneet voor komt. Extra reden om daar voorzichtig mee om te gaan.De aarde is een uniek planeet met een ideaal milieu van water en zuurstof in de atmosfeer. Meer dan 7.6 miljard mensen staan met hun longen constant in verbinding met de atmosfeer en is voor hun voedsel direct of indirect afhankelijk van de zone energie, het fotosynthese proces. Het is nu moeilijk voor te stellen dat de mens ooit nog van de aardbodem zal verdwijnen. Stel dat een virusziekte uitbreekt waaraan 99,9 procent van de mensheid overlijdt. Dan nog blijven er zes miljoen individuen in leven doordat ze niet gevoelig zijn voor de ziekte. Gezien de tweeduizend mensen die aan het begin stonden van de huidige wereldbevolking is zes miljoen ruim voldoende om het voortbestaan van de mensheid te garanderen.Dit artikel is niet bedoeld tegen bestaande theorieën of dogma`s van religies , maar als achtergrond informatie tegen doemdenkers en massahypnose van de samenleving die leiden tot angst , verwarring , paniek en chaos. De aarde zal volgens de NASA niet vergaan op zaterdag 23 september 2017. Geniet van het leven.