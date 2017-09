Veel gebouwen op Dominica zijn verwoest door orkaan Irma. (Beeld: (ABS Television/Radio)





Hoofdadviseur van premier Skerrit, Hartley Henry, heeft in een bericht aan personen in diverse Caribische landen gemeld dat er dringend hulp nodig is voor Dominca. Hij had via satelliettelefoon met Skerrit gesproken. Hij rapporteert dat de meeste gebouwen schade hebben geleden. Zelfs daken van gebouwen waarin mensen zijn opgevangen, zijn weggerukt. Ook het algemene ziekenhuis is niet bespaard gebleven.Dominica heeft weinig contact op dit moment met de buitenwereld. De premier heeft aangegeven dat dringende voedselhulp, dekzeilen, water nodig zijn. Ook zijn helikopters welkom waardoor buitenwijken kunnen worden bezocht om de schade op te nemen. Gevreesd wordt dat het aantal doden en gewonden verder kan oplopen.