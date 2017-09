Het NCCR op een persconferentie dinsdag. Tweede van rechts kolonel Jerry Slijngaard.





Van de 46 personen moet nog de juiste nationaliteit vastgesteld worden. De groep bestaat uit minstens één persoon van Franse afkomst, Surinamers en Surinamers met de Nederlandse nationaliteit, geeft Slijngaard aan. De kolonel is breedvoerig ingegaan op de gang van zaken. Een kleine groep Surinamers is voordat de operatie was opgestart, op eigen kosten teruggekomen. Slijngaard is eenieder dankbaar die de operatie gesteund heeft. “Uiteraard bedanken we ook de mensen die het nodig hadden geacht om negatieve kritiek te spuien. We hadden graag dat ze zich achter ons hadden geschaard omdat wij ons bij hen toen ze ons hadden uitgenodigd. We schuwen er niet voor om samen te werken. We zijn in dienst van Suriname.”Mensen ophalen vanuit Sint Maarten was de eerste paar dagen na orkaan Irma niet mogelijk. Het internationale vliegveld was vernietigd. De gestrande mensen moesten ook rekening houden met een ingestelde avondklok. Velen zijn op het vliegveld gaan bivakkeren toen het weer was opengesteld, bang om de vluchten die hen evacueren, te missen. Nederland heeft een Boeing 747 van de KLM ingezet om mensen op te halen van het getroffen eiland en naar Aruba te brengen. Van de 268 zitplaatsen zijn 44 gevuld, zeven met Surinamers. Op Aruba heeft NCCR kunnen regelen dat de Surinamers gratis getransporteerd werden van het vliegveld naar een hotel. Het verblijf, de voeding en de SLM ticket terug naar Suriname waren ook gratis, deelt Slijngaard mee. “Ik deel dit expliciet mee omdat er kwaadwilligen zijn die andere dingen verkondigen, vandaar dat ik deze statement maakt” merkt Slijngaard op.Door bemiddeling van minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, heeft Venezuela een militair vliegtuig vanuit Caracas ingezet om Surinamers die nog op Sint Maarten waren, op te halen. Het vliegtuig met een capaciteit van 100 plaatsen heeft uiteindelijk 14 personen naar Suriname gebracht. Het overgrote deel bestond uit Surinamers met een Nederlandse nationaliteit, geeft Slijngaard aan. Op Curaçao bevonden zich ook landgenoten die van Sint Maarten waren overgebracht. Fly All Ways heeft met een chartervlucht van 90 zitplaatsen, 22 personen opgehaald. Ze hoefden ook niet te betalen voor de vlucht.Bij de levering van hulpgoederen op Antigua aan de getroffenen van Barbuda met een SLM passagiersvliegtuig, is bij terugkeer een Surinaams gezin (vader, moeder en dochter) meegereisd.NCCR heeft zijn handen vol maar blijft zijn taak naar behoren uitvoeren, haalt Slijngaard aan. “De regering heeft er alles aangedaan om gestrande landgenoten en anderen te halen naar huis,” geeft hij aan. “Tegelijkertijd heeft Suriname solidariteit getoond aan de getroffen buren en de nodige ondersteuning en efforts geleverd om de noden van onze zusters en broeders te ledigen. En terwijl dat gaande was hebben we zelf ook klappen gehad. We hebben rukwinden gehad in Paramaribo, Wanica, Commewijne en Coronie die veel schade hebben aangericht. Coronie is het hardst getroffen.”De operatie om landgenoten naar huis te brengen is afgesloten. NCCR gaat door met ondersteunen van CDEMA, het regionaal rampenbheersingsorganisatie; het orkanenseizoen is nog niet voorbij.René Gompers