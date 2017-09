De SLM-kist met hulpgoederen voor Cuba. (Foto: Telesur)





"Cuba is een goede vriend van Suriname, we werken op verschillende gebieden en sectoren samen, en we tonen belangstelling in andere internationale zaken," zei de directeur van Buitenlandse Zaken, Michiel Ravenberg. "Dus we hebben besloten dit gebaar te maken en de Cubaanse regering en de mensen te tonen dat ze in onze gedachten zijn."Hij benadrukte dat Cuba een sterk en veerkrachtig land is dat de macht en de middelen heeft om vooruit te gaan in de toekomst, ondanks tegenslagen. "Cuba is onze vriend ... en dat we nu bewijzen, we hebben elkaar altijd geholpen," zei Ravenberg. Het betreft de tweede zending goederen uit Suriname sinds orkaan Irma Cuba de vorige week heeft geraakt.Er zijn ook hulpgoederen gekomen van Venezuela, de Dominicaanse Republiek en het Wereldvoedselprogramma, waarbij het laatste ongeveer 1.600 ton voedsel heeft geschonken aan meer dan 650.000 Cubanen. Het Wereldvoedselprogramma heeft ook US$ 5,7 miljoen aan het noodfonds gegeven.Bolivia, Ecuador, Rusland en Vietnam hebben humanitaire hulp gestuurd. Panama heeft 90 ton voedsel en benodigdheden gestuurd, zegt de Cubaanse secretaris van Communicatie.Een oproep tot actie van de Cubaanse defensie heeft honderdduizenden Cubanen ertoe gebracht gezamenlijk de straten schoon te maken en het puin dat orkaan Irma heeft achtergelaten op te ruimen. Cuba bereidt zich ook voor op orkaan Maria die maandagavond een totale ravage heeft aangericht op Dominica. Maria volgt grotendeels dezelfde weg als orkaan Irma eerder deed.