De illegale vuilstortplaats aan de Lawarivier.





Districtscommissaris (dc) Margaretha Malonti zegt dat de situatie aan haar is gerapporteerd. Zij is echter geen dc meer van dit bestuursressort. Daar zwaait haar collega August Bado de scepter. De handelingen van deze kapitein en de situatie rond zwerfvuil in dit gebied zijn haar niet onbekend. De omliggende gemeenschappen hadden enige tijd terug geklaagd over de vervuiling. Bij een hoge waterstand komt al het vuil terecht in de Lawarivier, geeft ze aan. Tijdens haar bewind in dit ressort waren reeds acties ondernomen samen met de lokale mensen, de ondernemers en een schoonmaakbedrijf. Door samenloop van omstandigheden is dit project in opdracht van het ministerie van Regionale Ontwikkeling stopgezet.De handelingen van de Franse kapitein zijn onlangs uit de hand gelopen toen hij het aan de stok kreeg met een andere kapitein van Surinaamse zijde. De politie moest tussen partijen komen. Echter blijft de Franse kapitein beheersdaden uitoefenen op Surinaams grondgebied. Hij beroept zich op het recht welke gezagsdragers van de Aluku stam hebben.Er is al een klacht ingediend bij het consulaat van Suriname in Frans-Guyana voor uitzetting van de Franse kapitein. De lokale gemeenschap wil dat de illegale activiteiten worden stopgezet, maar tot nu toe zijn de maatregelen uitgebleven. Deze kapitein heeft eerder een illegale begraafplaats aangelegd in dit gebied. Braziliaanse goudzoeker hebben van hem toestemming gekregen om mensen daar te begraven.Ala-D Media