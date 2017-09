De brandweer, politie en het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbestrijding zijn ter plekke. Kolonel Jerry Slijngaard, die een vergadering bijwoonde van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (Akmos) over St. Maarten, heeft deze vroegtijdig verlaten. Hij is ook naar de Wijdenboschbrug.Door de afsluiting van de Saronbrug, die geramd werd door een truck, is er een chaotische toestand ontstaan, nu het verkeer bij de Wijdenboschbrug ook gestremd is. Er zijn nog geen verdere details bekend.