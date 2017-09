Het ontzielde lichaam van de 30-jarige Wishard Soekhoe is maandag geborgen te Atjoni. De politie van Atjoni kreeg op zaterdag via de Centrale Meldkamer de melding van een verdrinking op een recreatieoord.Volgens verklaring van familieleden vertoefden zij voor vertier op de plek. Op een bepaald moment verdween Soekhoe tijdens het zwemmen in de diepte. Een zoekactie leverde niet het gewenste resultaat op.Het ontzielde lichaam is vanmorgen in de directe omgeving waar de man verdronk, opgevist. Dit meldt de politie Public Relations.