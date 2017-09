De eerste zakken rijst worden door ambassadeur Michel Kerpens en de minister van Buitenlandse Zaken van Antigua, Charles Fernandez geladen in een pick-up. (Foto's: René Gompers)





Verschillende landen en de Caricom hebben hulp toegezegd aan Antigua & Barbuda. "Niet iedereen is in staat om met eigen vliegtuig zo snel goederen naar het getroffen land te brengen. Wij zijn Suriname diep dankbaar voor wat het gedaan heeft voor de mensen die alles verloren hebben," benadrukt de bewindsman.De ruim 1500 bewoners van Barbuda zijn met hulp van Venezuela en bewoners van Antigua zo snel mogelijk geëvacueerd. De evacuatie moest snel plaatsvinden omdat orkaan Jose in aantocht was. Daarnaast moesten de mensen zonder meer worden geëvacueerd omdat ziekten als cholera kunnen uitbreken door wateroverlast, dood van dieren en vernietiging van het waterleidingnet. De mensen zijn opgevangen in kampen en woningen. Alle hulp is welkom, zegt Fernandez. De schade en het menselijk leed zijn groot.Nadat de goederen zijn overgedragen, is het toestel van de SLM weer op weg naar Zanderij.René Gompers