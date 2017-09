Amietkoemar T. (34) is door de politie van het ressort Munder aangehouden en overgedragen aan de afdeling Fraude van de politie.Zijn opsporing en aanhouding door de procureur-generaal was gelast voor oplichting ten nadele van de Staat.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations.