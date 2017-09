Steve Letwin, CEO van Iamgold. (Foto: René Gompers)





Letwin is president Desi Bouterse en minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zeer dankbaar voor hun inzet. “Zonder hen hadden we vandaag hier niet gestaan,” merkt een zichtbaar ingenomen Letwin op. “Alles wees erop dat de mijn in 2018 zou moeten sluiten, ze zou dood zijn." Letwin haalt aan dat al in 2011 met president Bouterse is besproken hoe Rosebel Goldmines 'in leven te houden'. Toen was al vastgesteld dat de reserves aan het opraken waren. Er zijn zelfs op sigarettenpakjes plannen beschreven bij de president, deelt Letwin mee. Uitbreiden van de concessie zou een goede oplossing zijn. Dat is dan ook gebeurd, het besluit heeft nog meer goud opgeleverd dan gedacht was. De tweede grootste vondst van de multinational ligt in Afrika; daar is 1 miljoen ounces ontdekt.De boringen worden de komende tijd in de strook van 2 km waar de vondst is gedaan, voortgezet. Er zal ook op andere plaatsen geboord worden. Letwin rekent erop dat de vergunning om te mijnen binnen afzienbare tijd in orde is. De multinational wil in de eerste helft van 2019 het erts al mijnen. Nieuwe investeringen zullen niet uitblijven. Dit brengt meer kansen met zich mee voor de lokale bevolking.De Rosebelmijn is sinds 2004 in operatie. Ze heeft tot nu toe ruim 5 miljoen ounces aan goud geproduceerd en heeft Suriname en de multinational in de dertien jaren elk ruim 1 miljard Amerikaanse dollars opgeleverd, deelt Letwin mee. Suriname doet voor 30 procent mee in het nieuwe project. Letwin doet een voorzichtige berekening. “Het kost ons nu US$ 800 dollars om 1 ounce goud te produceren. Als de prijs van goud US$ 1300 bedraagt, is de marge 500. De 1,5 miljoen ounce (44.000 kg) gaat ons op den duur US$ 750 miljoen opbrengen,” schat Letwin voorzichtig. “Daarvan gaat een derde naar de Surinaamse overheid.”De Iamgold topman rekent erop dat er nog meer goud te vinden is. “Ik zou heel erg teleurgesteld zijn als dat het geval niet zou zijn,” geeft hij aan. Het goud is op 200 meter diepte gevonden. Maar er zijn aanwijzingen dat er dieper nog meer goud ligt. Het ‘nieuwe goud’ is van een hogere waarde. Dat het in zacht gesteente ligt, zal de productiekosten omlaag brengen. De prijs van goud vertoont een stijgende trend. “It’s looking extremely positive for Suriname en the shareholders of Iamgold,” zegt Letwin.René Gompers