Verwijzend naar Starnieuwsd.d. 5-9-2017, tracht een parlementariër z'n achterban te manipuleren. Heer parlementariër, wat verregaand is, is dat u niet door heeft dat u al bijkans 17 jaar een niet-commerciële prijs betaalt voor melk. Deze verhoging is eigenlijk een achterstallige verhoging, zoals u ongetwijfeld heel goed beseft, is onze munteenheid met maar liefst 120% gedevalueerd. Een verhoging van 36% is minimaal gepast.Uit uw reactie 'melk is goed voor elk', kan worden begrepen dat u prooi bent van indoctrinatie van een reclamespotje dat dit zinnetje doet galmen op lokale radiostations. Dit soort deuntjes zijn leuk maar misleidend; aangezien er (nog) geen adequate levensmiddelenwetgeving en/of reclamewetgeving bestaat wordt het gedoogd. Melk (doelend op koemelk) was nooit goed voor elk! Uw lactose-intolerante collega's en vrienden kunnen u de nodige anekdotes vertellen over het effect van het drinken van koemelk. Niettemin is (koe)melk zeer zeker van essentieel belang in onze samenleving/wereld, maar om daarover uit te weiden is nu niet relevant.Het zou verstandig zijn als u zich wat meer verdiept in de melkproblematiek indien u denkt op te moeten komen voor de kwetsbare groepen in de samenleving. Anno 2017 is er een 'Moni Karta' geïntroduceerd, wellicht kunt u pleiten om een deel van de melkprijs, b.v. de verhoging van SRD 2.25, hierin op te nemen voor de on- en minvermogenden. Subsidie hoort een vangnet te zijn voor alleen die delen van de samenleving die er daadwerkelijk, wegens omstandigheden, recht op hebben. U ontvangt een riant salaris en hebt daardoor geen recht op subsidie.Uit uw reactie blijkt dat u niet op de hoogte bent van hoe een kostprijs tot stand komt. Als u echt van mening bent dat de melkprijs 'te hoog' is, dan is het zeer aan te raden u te laten inlichten over kostprijscalculatie en daarmee de consumentenprijs.Vanuit uw positie in de samenleving zulke kortzichtige hersenspinsels te ventileren in de media, is gênant en zeer contraproductief. Dit geldt uiteraard voor eenieder die dit doet.