Terwijl de regering met man en macht werkt aan het beheersen van de crisis en tegelijkertijd zich elke maand enorme moeite getroost om de zwaarste lasten van de overheid – waaronder het uitbetalen van de ambtenarensalarissen (soms zelfs met kunst en vliegwerk) – te dragen; hebben wij enerzijds de president van het land die meermalen een handreiking heeft gedaan richting de oppositie om bij goede wil en een zuivere instelling, gezamenlijk de problemen van het land op te lossen.Anderzijds hebben wij de voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) Chandrikapersad Santokhi die op een bijeengeraapte en erg houterig aandoende presentatie van een zogenaamde multiculturele VHP (mijn mening), de uitlating doet dat zijn partij al een crisisbeheersingsplan klaar heeft liggen. Hoewel ik deze leus reeds langer dan een jaar hoor, komt het plan maar niet op tafel. Ik neem te goeder trouw aan dat het plan er wel is en dit valt in eerste instantie toe te juichen. U komt echter tot een heel andere mening wanneer u verneemt dat hij het plan pas ter beschikking zal stellen voor uitvoering indien de VHP regeermacht verwerft in het jaar 2020."Het crisisbeheersingsplan zal de VHP gelijk na de machtsovername uitvoeren met andere partners. Het concept is volgens de politicus al af." Zo staat in een artikel op Starnieuws te lezen. Is het niet oneindig schaamteloos van een zichzelf leider noemende politicus om eerst te constateren dat het land in een crisis verkeert, vervolgens te pretenderen een crisisbeheersingsplan gereed te hebben om ten slotte aan te geven dat zijn plan slechts ten uitvoer zal worden gebracht als de VHP regeermacht zal hebben overgenomen.Het is diep teleurstellend dat volgens deze leider het volk dus tot en met de gewaande machtsovername door de VHP (en waarschijnlijk tot zijn droom om president te worden bewaarheid zal zijn), mag creperen. Alleen als de VHP de regering zal uitmaken zal men het volk uit de problemen helpen. Eerder dus niet. Een vreselijk A- nationale houding van Santokhi. Het volk moet goede nota nemen van hetgeen gezegd wordt.Mijn conclusie is dat het bij dit soort leiders enkel en allen draait om macht. Immers als je begaan bent met het lot van het volk en je het beste met hen voor hebt, dien je ten allen tijde (vanuit oppositie of coalitie) bereid te zijn een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling. De VHP-voorzitter bewijst voor de zoveelste keer dat het niet zijn doel is om de natie te verheffen, maar om zichzelf te verheffen naar een positie van macht en dus het volk slechts als middel inzet om dat doet te bereiken.Indien jij pretendeert dat jouw crisisbeheersingsplan beter is dan die der regering, treedt dan in overleg met het staatshoofd (zoals Santokhi zo vaak heeft gedaan toen het hemzelf betrof in de casus CICAD) en zorg ervoor dat het plan nu al in werking kan treden. Het wachten tot u zelf president wordt van het land kan namelijk nog heel lang duren en misschien (waarschijnlijk) zelfs nooit gebeuren.Over dat landbouw verhaal van de VHP voor het binnenland wil ik voorop stellen dat ik alle goede initiatieven waar dan ook in het land ondersteun. We weten allemaal dat met name het binnenland een achterstand heeft in ontwikkeling. Samen met de binnenlandbewoners verwelkomen we alle positieve bijdragen in hun woongebieden. Immers de regering kan het niet alleen. Toch moet het mij van het hart dat ik de echte beweegreden van de VHP en haar voorzitter in het kader van landbouw ontwikkeling binnenland betwijfel.Was het niet de VHP die onder het Nieuw Front gedurende lange tijd het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) mocht invullen. Toen had men toch alle tools in handen om de landbouwontwikkeling in het binnenland ter hand te nemen? Ik breng u in herinnering dat het landbouwbeleid richting het binnenland zo slecht was dat de coalitie partner A Combinatie een directoraat agrarische ontwikkeling binnenland opeiste. Dit directoraat ressorteerde aanvankelijk onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Nu hangt men de landbouwdeskundige uit. Het kan verkeren. Ik denk dat dit de zoveelste poging van Santokhi is om het volk zand in de ogen te strooien vanwege zijn machtszucht.Chandrikapersad Santokhi moet toch een keer aan zelfreflectie doen en trachten ‘s Lands belang een keertje voorop te stellen.