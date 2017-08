Recelincha T. (2 jaar) is donderdag slachtoffer geworden van een kappartij te Leiding 20. De ouders deden samen met het slachtoffer het politiebureau Santo Dorp aan. Met een gapende wond in de buikstreek is het kind per ambulance vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.De vader van het kind verklaarde tegenover de politie dat hij gouddelver is. Bij terugkeer uit het binnenland besloot hij met zijn dochtertje naar de winkel te gaan. Toen hij van de winkel aankwam, werd hij plotseling door zijn buurman Rodney V. (32) achterna gezeten met een scherp voorwerp. Hij zette het op een lopen en het gelukte hem thuis aan te komen en deed de deur van zijn woning op slot.Rodney V. met wie hij vermoedelijk een oude vete heeft, trapte de deur in. De verhitte buurman maakte gelijk kapbewegingen in zijn richting. Zijn dochtertje is hierbij geraakt en liep zware verwondingen op in haar buikstreek.De verdachte is opgespoord en op zijn woonadres aangehouden. Ook het scherpe voorwerp is aangetroffen en in beslag genomen, meldt de politie Public Relations.