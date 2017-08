VHP-voorzitter Chan Santokhi overhandigt markoesaplantjes aan dorpelingen van Botopasi. (Foto: VHP)





De VHP Agrarische Raad zal ervoor zorgen dat de planten intussen klaargemaakt worden. De klimatologische omstandigheden zijn volgens de landbouwdeskundigen goed voor de teelt van zwarte peper. Het opzetten van een agrarisch project is overeengekomen tijdens een tweedaags bezoek van de VHP, onder leiding van voorzitter Chan Santokhi, aan dorpen in Boven Suriname. Naast het proefproject voor telen van zwarte peper zal ook op grote schaal markoesa worden geteeld.De VHP heeft kernen geïnstalleerd in de dorpen Gingiston, Pikin Slee en Botopasi. Terwijl de delegatie in Botopasi was, hebben personen uit Kambalua, Pada en Dan zich aangemeld bij de VHP-leiding. Ook zij willen dat de partij in hun dorpen komt. De VHP is ingenomen met de gang van zaken in het Boven Suriname gebied.