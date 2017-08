Geslaagden van de zesde klas met hun schoolpakket. Zij poseren voor de fotograaf samen met dc Kenya Pansa. (Foto: Rosebel Gold Mines)





De overhandiging van de schoolpakketten aan de leerlingen vond vrijdag plaats te Brownsweg. Hierbij waren onder andere aanwezig de General Manager van Rosebel Gold Mines NV, Suresh Kalathil, de Sustainability Manager, Jerry Finisie, de districtscommissaris van het district Brokopondo, Kenya Pansa, de rayon inspecteur voor Onderwijs in Brokopondo, Orwine Velanti en de hoofdkapitein van Brownsweg Henk Finisie.Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van gemeenschappen in de gebieden waar zij opereert is een van de doelen die Rosebel Gold Mines NV heel hoog in haar vaandel voert. Dit is ook zeer kenmerkend voor alle dochterondernemingen van IAMGOLD in de wereld, zegt het bedrijf in een persbericht. Rosebel Gold Mines wilt met deze geste een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het district en de vele talentvolle jongeren in Suriname.