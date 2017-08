De best geslaagde kinderen van het Gewoon Lager Onderwijs (GLO) uit geheel Suriname ontvangen een tas met geschenken. De kinderen die de 60 punten gehaald hebben, moeten zich om 8.00 uur aanmelden bij TBL Cinemas. Na de speeches en uitreiking van de certificaten en cadeautjes, vertrekt de groep om 10.00 uur voor een educatieve activiteit naar de Paramaribo Zoo.De 'best of the best', dus de best geslaagde voor geheel Suriname, krijgt een speciaal cadeau. De school met de meeste en beste Go GLO genodigden wordt beloond met een financiële bijdrage voor een uit te voeren project.