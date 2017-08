De ambassade van de Republiek Indonesië in Paramaribo vierde donderdag 72 jaar onafhankelijkheid. (Foto’s: Ranu Abhelakh)





Ook in Jakarta ging de Indonesische president Joko Widodo cultureel gekleed naar het parlement voor de onafhankelijkheidstoespraak. Het Indonesische volk gaf massaal gehoor aan zijn oproep en regionaal kleedde men zich ook traditioneel. De president zette hiermee een nieuwe trend voor officiële staatsevenementen. Supratikto: “We moeten niet afgestemd zijn op een specifiek en/of modern uniform. Indonesië kent 300 etnische groepen en onze cultuur, onze kleding, is onze rijkdom.”Onafhankelijkheidsvieringen zijn altijd heel speciaal en belangrijk, vindt de diplomaat. Dit jaar stond dan ook de eenheid en het samenwerken centraal. Er is eerst gestreden voor vrijheid en die hebben wij al 72 jaar. “Nu streven wij naar welvaart van de natie en het volk, maar die kunnen wij niet bereiken als wij niet samenwerken.”Anno 2017 is de uitdaging ook anders voor dit Aziatische land. Voorheen waren wij gefocust op de verbetering van de infrastructuur. De regering realiseerde zich dat zij de ondersteuning nodig heeft van het volk, legt Supratikto uit. In Jakarta riep president Widodo het volk op om met vereende krachten samen te werken en de onafhankelijkheid te realiseren in breder perspectief. “Onafhankelijk zijn, is niet alleen bevrijd zijn van kolonisatie, het omvat meer en gaat hand in hand met ontwikkeling”, licht Supratikto toe.Indonesië ziet zich ook meer dan voorheen uitgedaagd door de globalisatie. Het land heeft 's werelds grootste moslim populatie. Radicalisme, terrorisme, extremisme, “en andere internationale niet-traditionele bedreigingen, staan altijd voor onze ontwikkeling. Wij moeten deze eerst aanpakken, om verder te kunnen.”President Widodo deed dan ook een beroep op een ieder om samen op te trekken tegen deze dreigingen en zo de grondwet veilig te stellen, die vrijheid van religie van de samenleving waarborgt. Ook illegale visserij en drugshandel zullen harder worden aangepakt, gaf hij aan. Eenheid is volgens het Indonesische staatshoofd de enige manier waarop het land de uitdagingen onder ogen kan zien.Op de residentie van de ambassadeur kwamen tientallen personen bijeen voor de viering. De in wit-rood geüniformeerde Sang Saka Merah Putih vlaggendragers marcheerden met de vlag, op bevel van de commandant naar de vlaggenmast. Uit respect en als eerbewijs salueerden de aanwezigen. Als onderdeel van het formeel gedeelte, werd de 1945-onafhankelijkheidsproclamatie voorgelezen. De ambassadeur vervolgde met de nationale filosofie en de vijf principes, die door de aanwezigen werden herhaald. Hierna ging een Imam voor in het gebed en het geheel werd afgesloten met een informeel samenzijn.Indonesië, jarenlang een kolonie van Nederland, was de laatste drie jaren tot aan het zelf uitroepen van de onafhankelijkheid in 1945, door Japan bezet.