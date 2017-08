Sharer Ramdin (8) is zaterdag in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden. De politie van Geyersvlijt kreeg via de Centrale Meldkamer de melding van een verdrinking op een adres in het ressort.Ter plekke troffen de wetsdienaren de moeder aan. Zij verklaarde dat ze met haar zoon voor een kinderfeest op de plek vertoefde. Op een bepaald moment besloot ze eten op te scheppen. Toen zij uitkeek naar Sharer, was hij nergens te bespeuren. Ze sloeg alarm en na een zoekactie is het lichaam van haar zoon op de bodem van het zwembad aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat hij op een onbewaakt moment in het zwembad moet zijn gegaan. Dit meldt de politie Public Relations.Het slachtoffer werd voor medische hulp per ambulance vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp alwaar hij later kwam te overlijden. Het ontzielde lichaam is na afstemming met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.