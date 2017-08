Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas verkeren zijn collega's buiten levensgevaar. Ze zijn ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Het verkeersongeluk vond plaats in de bocht nabij Staatsolie aan de Tout Lui Faut weg.De bestuurder verloor de controle over het stuur toen het voertuig tegen de trottoirband aankwam. Vervolgens raakte hij een ondersteuning van een elektrische mast waarna het voertuig in de trens belandde. De schade is aanzienlijk.Post Onverdacht is op de woningbrand afgestuurd. De hoogbouw woning is volledig is de as gelegd. De brandweer kon slechts nablussingswerkzaamheden verrichten. Ook is een 28 lbs gascylinder uit de woning verwijderd. Het is niet duidelijk of de woning tegen brand was verzekerd. De eigenaar die slechts de resten is komen aantreffen, was niet aanspreekbaar.