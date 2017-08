Tijdens de viering van het 30-jarige bestaan van de NDP te Para gaf NDP-voorzitter Desi Bouterse de garantie dat het volk in 2020 bepaalt of de regering naar huis gaat. "Yu no man pur a regering disi zomaar. A volk, if Gado wani in 2020.En nog voor het volk kan beslissen weet hij nu al zeker dat Bouterse III komt. Ik moest even achter me oren krabben. Ik dacht bij mezelf:Je laat het volk creperen met je desastreus beleid en dan wil je weer aan de macht komen? Hoe dan, kome pe?De president zegt dat de neerwaartse gang van de economie is gestopt, de groei is geprojecteerd op 0.9%. Waarom is de valutakoers dan nog steeds Sky high. De hard gestegen koers is een teken van onze zwakke economie. De groei is slechts een projectie en het kan ook naar beneden bijgesteld worden. Dus inderdaad geen hoera-stemming.Op de feestvergadering van de NDP zei Bouterse voorts dat er een verbreding komt van de Highway maar aangezien Wit Santi niet wil dat de Highway bij dit dorp aangelegd wordt, deed Bouterse een bizarre uitspraak. Hij noemde de mensen van Wit Santi, een stelletje idioten, we hebben zieke mensen in dit land. Dit is ongehoord, dit kan niet door de beugel.President Bouterse heeft de gezamenlijke verklaring met de Inheemsen om het grondenrechtenvraagstuk op te lossen, niet getekend. Als reden gaf hij op dat de regering de punten en stappen opgenomen in de overeenkomst nog moet goedkeuren. Is dat de werkelijke reden? Er schijnt een addertje onder het gras te zijn. Daarom zeggen de dorpshoofden Theo Jubitana en Lesley Artist dat ze alert zijn.Het is buiten alle proporties opmerkelijk dat Bouterse pas op de dag van de ondertekening van de overeenkomst met de Inheemsen door had dat er fouten zijn gemaakt. Hoe is het mogelijk dat de Raad van Ministers de overeenkomst met betrekking tot het grondenrechtenvraagstuk niet eerder onder ogen heeft gehad?Het is duidelijk dat het bestuur van het land van alle kanten rammelt. Daarom gaat het goed mis met ons land. Het bestuur van het land neemt vaak foute beslissingen, niet zomaar luidt de Vereniging van Economisten de noodklok. Voor Bouterse, de pikin ingi boi, is het neks no fout, het volk mag creperen.Ook de ondertekening van de overeenkomst met Afro Surinamers uit het binnenland is niet doorgegaan. Volgens de president streeft die groep ernaar om rond 10 oktober al hun zaken op orde te hebben, zodat er kan worden getekend met de regering. Het zijn drogredenen van de president. De twee groepen worden gewoon aan het lijntje gehouden.Let op, Bouterse heeft aangegeven dat het grondenrechtenvraagstuk van de inheemsen en de Afro Surinamers in deze regeerperiode wordt opgelost, dus het kan ook in 2020. Maar ik hecht geen waarde aan zijn beloftes, want hij gooit zijn eigen beloftes in de prullenbak. Het is een cultuur bij Bouterse dat hij zich niet houdt aan de afspraken.Maar indien de oplossing toch nog komt, dan is het zeker vlak voor de verkiezingen van 2020. Met de ondertekening van de overeenkomst gaat Bouterse proberen zieltjes te winnen. Hij gaat alles eraan doen om in de gunst van de kiezer te komen door zand in de ogen van het volk te strooien. Met de centen van de belastingbetaler zullen ook gratis voedselpakketten verdeeld worden. Volk van Suriname wees alert!