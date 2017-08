De Amerikaanse president, Donald Trump, laat zich op een persbriefing uit over Noord-Korea. (Foto's: Reuters)





Maar China, de enige grote bondgenoot van Noord-Korea, heeft aangedrongen op terughoudendheid. In een verklaring van het Witte Huis staat dat de VS en China zijn overeengekomen dat Noord-Korea moet stoppen met "provocerend en escalerend gedrag". Een verklaring van het officiële KCNA-nieuwsagentschap van Noord-Korea, dat vandaag, zaterdag, is uitgegeven, zegt dat de Trump-regering "beter had gesproken en goed had gehandeld", als zij niet wilde dat “het Amerikaanse rijk zijn tragische ondergang zou zien.”Langdurige spanningen over het nucleaire programma van Noord-Korea zijn in juli verslechterd toen Pyongyang twee intercontinentale ballistische raketten testte. Het regiem in Noord-Korea werd ook boos door het besluit van de Verenigde Naties vorige week om economische sancties op te leggen aan het land.Volgens de Chinese staatsmedia heeft president Xi in een telefoontje aan zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump gezegd dat 'alle relevante partijen’ moeten stoppen met ‘woorden en daden' die de situatie zouden verergeren. Xi heeft ook benadrukt dat dat China en de VS "gemeenschappelijke belangen" delen over denuclearisatie en het behoud van vrede op het Koreaanse schiereiland.In de verklaring van het Witte Huis over het telefoongesprek is het schijnbare pleidooi aan de Amerikaanse president niet genoemd. De verklaring benadrukt de nauwe relaties die de twee mannen hebben, die "hopelijk zou leiden tot een vreedzame oplossing van het probleem van Noord-Korea". President Trump heeft China eerder veroordeeld voor het niet beteugelen van Noord-Korea. Hij zei at China “veel meer” zou kunnen doen.Noord-Korea heeft plannen aangekondigd om raketten af te vuren in de buurt van het Middellands zeegebied van Guam. Er is echter tot heden geen aanwijzing voor een dreigende aanval. Trump heeft vrijdag een nieuwe bedreiging geuit tegen Noord-Korea. Hij zei dat Pyongyang "grote, grote problemen" kan verwachten als er iets met Guam gebeurde. Maar hij voegde eraan toe: "Hopelijk zal het allemaal uitwerken. Niemand houdt meer van een vreedzame oplossing dan president Trump, dat ik je kan vertellen."Trump heeft de gouverneur van Guam vrijdag ook verzekerd dat zijn eiland veilig is. "We zijn 1.000% met u," zei Trump in het telefoongesprek, opgenomen en gepost op YouTube door gouverneur Eddie Calvo.Pyongyang heeft Trump beschuldigd van het "drijven” van het Koreaanse schiereiland naar de "rand van een nucleaire oorlog". Rusland zei dat Moskou “erg bezorgd” is over de uitwisseling van bedreigingen tussen Washington en Noord-Korea. Duitsland heeft ook de alarmbel geluid.