Murea P. (40) is donderdag aangehouden door de politie van het ressort Kwatta voor brandstichting. De verdachte is enkele uren na de woningbrand aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.De vrouw verklaarde een liefdesrelatie te hebben gehad met de bewoner, ene Rasta. Na de beëindiging van de relatie werd zij vaker gevraagd of zij nog op het adres woonachtig is. Aangezien zij dat beu was, heeft zij besloten de woning in brand te steken. Onderzoek wees uit dat Murea onder behandeling staat van een psychiater, meldt de politie Public Relations.De post Kwatta kreeg via de Centrale Meldkamer de melding van de brand aan de Tayerbladstraat. De ingeschakelde brandweer heeft kunnen voorkomen dat omliggende panden ook afbrandden. De houten woning is geheel in de vlammen opgegaan. De bewoner van het huis was tijdens de brand afwezig.