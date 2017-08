Leerlingen van Moengo bij Tembe Art Studio. (Archieffoto)





De studio valt onder Stichting Kibi, die hierdoor in onzekerheid kwam te verkeren. Zo was de organisatie van het jaarlijkse Moengo Festival in gevaar gekomen. De watertoevoer was enkele weken daarvoor ook stopgezet. Na afstemming tussen de SWM en de betreffende organisatie is de waterlevering hersteld.De onzekere situatie ontstond kort nadat de bezittingen van Suralco in handen kwamen van de staat. Sinds vorig maand is het stafdorp te Moengo waar enkele van de activiteiten van de stichting plaatsvinden, militair terrein geworden. De stichting Kibi is sedert 2009 met toestemming van de Suralco, bezig met duurzame gemeenschapsactiviteiten op Moengo en omgeving. De activiteiten van de stichting, waaronder het Moengo Festival, worden voor een groot deel gehouden op een deel van het dorp bij het oud-Suralco Ziekenhuis.De voorzitter van stg Kibi, Marcel Pinas, is blij met de interventies. “Het geeft hoop dat wat wij jaren hebben opgebouwd, niet in een klap verloren is gegaan”. Volgens Pinas is de organisatie rond het Moengo Festival in volle gang. “De donoren zijn voor een bepaald deel al ingekomen. We zijn nog steeds op zoek naar middelen. Al met al gaan wij verder.”Pinas wil verder zaken structureren en geheel in lijn brengen met de doelen die de regering heeft voor Moengo en omgeving. Het Moengo Festival wordt voor de vijfde achtereen volgende jaar gehouden.Het thema van dit jaar is theater en dans Pee foe wini 2 en is geprogrammeerd van 22 tot 24 september 2017.Ala-D Media