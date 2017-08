“Nou, nou, dat was me weer een week vol met elkaar de schuld geven, deze keer van de lage mulo-slagingspercentages dit jaar.”“Maar als je de slagingspercentages van de afgelopen 10 jaren bekijkt, zie ik geen duidelijke ‘drop’ dit jaar.”“Jullie moeten niet alleen kijken naar het landelijk gemiddelde, maar gaan onderzoeken hoe het komt dat de ene school boven de 80% geslaagden heeft en de andere gewoon nul procent.”“En waarom het ene district al jaren veel betert schoolt, dan het andere district.”“Is men bang om dit te onderzoeken, omdat men dan op bepaalde verschillen in de etnische sfeer gaat stuiten die men liever wilt verdoezelen, dan om die fundamenteel aan te pakken?”“Wie weet. Maar over twee weken zijn we alles weer vergeten, blijft alles zoals het is en huilen we pas weer massaal bij de volgende examenuitslagen.”“Boi, maar Wilgo en z’n stakersclub heeft er behoorlijk van langs gekregen.”“Maar ook het ministerie met Robert von Schreeuwdeboel.”“En ook de halfwas leerkrachten, die de schooltaal slecht beheersen en zich meer als marktvrouwen gedragen.”“En niet te vergeten de ouders, vaak nog erbij alleenstaande moeders, die nauwelijks tijd hebben om de broodnodige ondersteuning van het leerproces thuis te geven.”“En die leerlingen zelve dan? Waarom kan de ene helft ondanks dezelfde situatie in het land wel slagen en een ander deel niet?”“Je hebt makkelijk praats: hoe ga je in al die propvolle huisjes met soms handtastelijke ‘ooms’, ruziënde kinderen en scheldende moeders rustig je lessen kunnen leren?”“Inderdaad, dan vlucht je liever, gewapend met je mobieltje en wat beltegoed, het huis uit om ergens te gaan hangjongeren, en daar begint een andere ellende, vol stoere praat, agressie, druggebruik, criminaliteit en voortijdige zwangerschappen.”“Maar je kan Robert de Pineut bekritiseren hoe je wilt, maar hij heeft tenminste via de media de hand in eigen boezem gestoken en de verbeterpunten van het ministerie aangegeven. Daar heb je tenminste wat aan.”“En die Wilgo liet z’n belabberd niveau weer eens blijken door iedereen behalve zichzelf en sem cluppie de schuld te geven van de slechte schoolresultaten op bepaalde scholen.”“En onze oppervlakkigheid in denken blijkt weer eens als je het gros van de oplossingsmodellen aanhoort die mensen via de media spuien.”“Weet je wat me bij die kritieken over de slechte examenresultaten steeds weer opvalt? Dat vele van die tuin- en keukendeskundigen steeds weer de schooltaal de schuld geven.”“Wat een onzin; dus efu yu no mang dansi, dan na operator of deejee na schuldige?”“En hebben jullie een gerenommeerd mediaman niet horen verklaren dat ‘het Nederlands’ een vreemde taal is voor de Surinamers?”“Weer zo een onzin; dan heeft hij duidelijk de resultaten van de laatste volkstelling niet doorgenomen; zo een 70% van de ondervraagden gaf aan dat het Nederlands hun moedertaal is.”“Maar bepaalde pseudo-deskundigen schijnen steeds tussen de regels door te promoten om de huidige schooltaal te vervangen door een reeks van groepstalen en –taaltjes.”“De derde en grootste onzin. De hemel beware ons dat zulke soft- en domdenkers ooit regeermacht krijgen.”“Ja, maar weet je wat voor kennis over de natuur en traditionele culturen is opgeslagen in de vele groepstalen? Die kennis mag niet verloren gaan!”“Honderd procent met je eens, daarom moeten we onze groepstalen en hun culturele rijkdom vastleggen en cultiveren. Maar moeten daarom het Sranan Tongo, Sarnami Hindi, Javaans, Aucaans, Saramaccaans, Paramaccaans, Trio, Wayana, Arowaks, patois Frans, Beedjan Engels en weet ik veel welke nog meer op onze scholen in de respectieve gebieden als schooltaal ingevoerd worden?”“Lijkt me heel moeilijk uitvoerbaar. Kijk alleen wat voor kapitalen, arbeidstijd en grote weerstanden dat landelijk zal veroorzaken.”“En wat doe je met de meerderheid aan kinderen die van huis uit het Surinaams-Nederlands, de grootste moedertaal in ons land, spreekt? Men doet steeds voorkomen alsof deze taalgroep niet bestaat.”“Die zullen moeten wijken voor een minderheid aan groepstaaltjes; dat is toch duidelijk?”“En we blijven maar alles subsidiëren; van stroom tot crèches; van gezondheidswerkers tot thuis- en daklozen.”“Maar sommigen hebben echt die subsidies nodig en je kan die ook niet alles in één klap afbouwen?”“Natuurlijk niet, maar met dat ongeduld dat in ons genetisch materiaal lijkt te zetelen, vooral bij sommige volksstammen in dit land, willen we al die subsidies in één of twee stappen afbouwen, dat gaat echt niet.”“Dat wilde men toch ook met die stroomprijs? Plus men wilde die middengroep en daarboven het volle pond laten betalen en de sociaal zwakkere aanhang werd vanwege haar grote stemmenaantal de hand boven het hoofd gehouden.”“Klopt, met als gevolg dat de uitvoering van deze subsidie-afbouw ergens bleef steken en de overheid blijft maar die stroom subsidiëren. De vraag is: hoe bouw je dit af zonder een burgeroorlog te veroorzaken?”“Door die elke maand met één procent af te bouwen, maar daar hebben we het geduld niet voor; we willen het direct-direct doen, meteen-meteen, gauwgauw, snel-snel, nu-nu, esi esi.”“Wacht even, als je die stroomsubsidie van iedereen elke maand met één procent afbouwt, stel tien maanden per jaar, is dat na een jaar met tien procent en dan hebben we pas na tien jaren tijd de stroomsubsidie volledig afgebouwd. Is dat niet te lang?”“Echt niet, anders ontwricht je de hele economie en dus de samenleving.”“En kijk dat hele gedoe rond de verhoging van de importheffing op buitenlandse kip; die arme minister raakt z’n welzijn en z’n Zijnwel daarbij straks nog kwijt.”“Hij verklaart zo mooi in Kringen dat hij een breed draagvlak heeft, binnen de regering, binnen DNA, binnen de stakeholders, maar alleen al uit het feit dat die verhoging per 1 augustus niet is doorgegaan, gekoppeld aan een stuwmeer vol bezwaren en tegenwerking blijkt dat zijn draagvlak een draagjevlakje was.”“Welk ministertje is tot nu toe opgewassen gebleken tegen het machtige front van importeurs?”“Toen een ander ministertje die importeurs verraste met een pre-shipment controle, hebben deze toch ook gedreigd met stopzetting van de importen, verhoging van de prijzen? En wat was het gevolg?”“Het ministertje moest haar pre-shipmentcontrole snel intrekken en is wat later ook snelletjes geshuffeld, terwijl die pre-shipment controle nog steeds hoogstnoodzakelijk is.”“In feite wordt het politiek beleid vooral bepaald door de machtige importeurs, omdat zij vaak de grote sponsoren zijn van alle grote politieke partijen.”“Dus nu blijkt steeds duidelijker waarom wij de onze productiesector maar niet goed van de grond kunnen krijgen, nog wel de kipsector waar de afzet gegarandeerd is; we behoren tot de wereldtop van landen die de meeste kip en kipproducten per hoofd van de bevolking consumeert.”“Maar waarom kunnen onze lokale telers niet eens de binnenlandse behoefte dekken, waardoor de importeurs die markt zijn gaan beheersen?”“Omdat we niet bereid zijn met geduld van de grond af te beginnen, we willen weer eens met snelle beslissingen die verandering brengen. Nu gaat men het misschien in december weer proberen.”“Zoals we met het hervormen van ons onderwijs vanaf de opleiding tot kleuterleidsters moeten beginnen, moeten we dat ook met de productiesector kip doen.”“Hoe?”“Door eerst via de universiteit te onderzoeken welke landbouwproducten die hier goed groeien, geschikt zijn om goedkoop tot gezond kippenvoer verwerkt te worden en om dat middels pilotprojecten uit te testen.”“Daarom is lokale kip vooral zo duur; dat komt doordat ons kippenvoer overwegend uit importgrondstoffen wordt vervaardigd.”“Maar welke particulier gaat daar z’n geld in steken, vooral als daardoor de belangen van de voerimporteurs worden aangetast?”“Ik niet, daarom moet de overheid daarmee beginnen, bijvoorbeeld door de militairen op hun Von Freyburgproject.”“Maar je gaat tenminste een deel van die importeurs van voer en kipdelen mee moeten krijgen om mee te doen met de kipproductie. Biedt ze een redelijke winstkans, want nu weigeren de importeurs vierkant mee te doen en de verwerkers eisen continuïteit. Anders voer je een verloren strijd. Zie ook de import van poedermelk tegenover de productie van rauwe koemelk, net zoiets.”“En vooral: langzaamaan die invoerrechten verhogen en de importheffing op kippenvoer verlagen en kijken hoe de prijs van lokale kip zich gedraagt. Want vele sociaal zwakkere huishoudens zijn ook afhankelijk van die goedkope importkip.”“En de eigen kippenteelt is zeer arbeidsintensief, dus kostbaar. Dus: dan maar de importkip met groeihormonen en antibiotica kopen. Grill’em, laat al die gelige lichaamsvetten uitlekken, bonk er pindasaus op, wat frietjes erbij, ook import, in goedkope bakolie gefrituurd, ook import, en het verkoopt als een lier, redelijk goedkoop. Gezond of niet, a switi en ai fur’a bere. Klarie! Blijf jij maar met je dure en gezonde binnenlandse kip. Proost.”“Voordat ik proost: is de OM-stilte rond de gearresteerde vermeende terroristen al opgeheven? Wat gebeurt daar achter de schermen? Leven ze überhaupt nog?”“Misschien wordt gewacht op de nieuwe Juspolminister, misschien degene die van Handel moet overstappen. Maar zo te zien kiest hij voor z’n eigen welzijn dan om onwel te gaan worden op Juspol.”“Poost op ons welzijn.”Rappa