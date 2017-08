Ginmardo Kromosoeto, directeur SPSB. (Foto: Raoul Lith)





De bankdirecteur legt aan Starnieuws uit dat er een overeenkomst is met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, waarbij mensen die financiële bijstand en AOV ontvangen een pinpas krijgen die gekoppeld is aan hun naam. Het ministerie of het AOV-kantoor bepaalt op welke pinpas er wordt geüpload. De volgende stap is dat de dignitarissen van het ministerie van Regionale Ontwikkeling ook een uploadbare prepaidkaart krijgen, zodat hun vergoeding regelmatig en op tijd hierop gestort kan worden. De prepaid kaarten zijn bij alle pinautomaten en point of sale te gebruiken.Directeur Wilco Finisie van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling geeft aan dat het maanden en soms zelfs jaren duurde voordat de kapiteins en basja's over hun maandelijkse tegemoetkoming beschikten. Dat zal binnenkort vergemakkelijkt worden door deze faciliteit, waardoor de mensen maandelijks kunnen rekenen op hun geld.Raoul Lith