De schoolleiders van de pilotscholen krijgen informatie over het BLSE-programma dat komend schooljaar afgedraaid zal worden.





De scholen zijn uitgekozen om hun minder goede resultaten. “De randvoorwaarden zijn er wel op deze scholen, maar vanwege de milieu-omstandigheden komt een daling in de resultaten. Dit is een voorzichtige benadering. Het BLSE-programma moet er dus voor zorg dragen dat de leerlingen beter gaan performen in de output,” zegt MinowC-minister Robert Peneux.“De pilot valt en staat met de ondersteuning van de schoolleiders van de gekozen scholen”, meent Yuro Dipotaroeno, de onderdirecteur Ontwikkelingsdiensten. De schoolleiders zijn vandaag geïnformeerd over het project. Dipotaroeno benadrukte hun voortrekkersrol en vroeg hun volledige ondersteuning. Het Inspectie-apparaat zal de vorderingen van het project volgen, zegt de voorlichting van MinowC.Peneux geeft aan dat de driehoeksverhouding, leekracht-omgeving-ouder, ook belangrijk is bij de uitvoering van het project. De kinderen zullen leren omgaan met maatschappelijke veranderingen. Hierbij komen de 21st century skills van toepassing, namelijk kritisch denken, probleemoplossend vermogen, sociale vaardigheden en creatief denken, zegt het MinowC.