Drie criminelen zijn vannacht in een woning aan de Badoellaweg in ressort Latour binnengedrongen. De mensen werden ruw verstoord in hun slaap.Starnieuws verneemt dat de criminelen gewapend waren met een vuistvuurwapen en een ijzeren staaf. Zij waren gemaskerd.Onder dwang moesten de slachtoffers hun geld, sieraden en mobiele telefoons afstaan. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht.