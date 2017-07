In maart 2013 werd ik door de toenmalige minister van onderwijs, mevrouw S. Sitaldin, uitgenodigd voor een gesprek in haar ministerskamer. Aanwezig waren o.a.: de minister en directeur van onderwijs en drie beleidsadviseurs (dr. H. berggraaf, mevrouw E. Tai A Pin en dr. E. Plat). De minister vroeg mijn medewerking voor het project. Ik was gedreven mee te werken aan dat project. Om te beginnen stelde ik voor om alle mulo natuurkunde leraren van de bovenbouw een training te geven. De minister stemde in met de opmerking: “Meneer Mohanlal, vraagt u niet te veel voor de training, want mijn financiën zijn schaars“. Mijn reactie daarop was: “minister, ik wil geen vergoeding voor de training en ook niet voor het commissiewerk”.Ex-minister S. Sitaldin, dr. H. Berggraaf en dr. E. Plet zijn allen nog in leven. Het is na te trekken bij hen, dat ik geen vergoeding heb gevraagd voor mijn diensten aan Minov.Onder ex-minister Adhin heb ik het Minov diverse keren benaderd om voortzetting van de trainingen aan mulo natuurkunde leraren en van de werkzaamheden van de commissie