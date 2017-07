Voor de goede orde zij vermeld dat het begrip staking niet wettelijk is bepaald. Het dichtbij komen we met de literatuur, de rechtsleer en de rechtspraak waarbij men onder een staking verstaat, het door een aanmerkelijke groep personen in dienstbetrekking opzettelijk tijdelijk niet verrichten van de bedongen arbeid als dwangmiddel ter bereiking van een bepaald doel.Wat zegt Jack Mohanlal nu precies?Hij zegt: 'ik heb mijn diensten gratis aangeboden aan het MINOV om VOS en VOJ leerkrachten te begeleiden.' Navraag leert ons dat dit een pertinente leugen is en het MINOV niet in zee is gegaan met Mohanlal juist vanwege het exorbitant bedrag dat hij vroeg voor zijn diensten.Maar wat zegt Mohanlal inhoudelijk verder?1. Hij zegt evenals ik dat de stakingen wel degelijk van invloed zijn geweest op de examenresultaten waarbij hij in tegenstelling tot mij vindt dat de bonden wel hun verantwoordelijkheid nemen. Ik kan niet inzien hoe ze dat precies doen. Want alleen het zeggen dat 'de stakingen een reden kunnen zijn en elke onderbreking een reden kan zijn' is niet hetzelfde als het 'nemen van de verantwoordelijkheid'.2. Hij zegt: 'Lagere slagingspercentages dateren van veel eerder dan (Wilgo…red) Valies aangeeft. Weliswaar minder slecht dan dit schooljaar'Welnu dat is exact wat ik zeg namelijk dat de percentages van dit jaar bijzonder slecht zijn aangezien naast alle andere factoren die sinds jaar en dag stremmend werken op ons onderwijs, de stakingen erbij kwamen. Zullen we dan toch nog de stakingen blijven bagatelliseren?3. Hij vraagt zich af of ondergetekende op de hoogte is van een aantal knelpunten die hij nummert van 1 tot en met 7. Natuurlijk ben ik op de hoogte van de knelpunten van ons onderwijs die niet van nu dateren, maar waar opeenvolgende regeringen mee te maken kregen. Men moet dus niet doen overkomen als zouden die problemen sinds regeringen onder Bouterse zijn ontstaan.Ik wil meegeven dat onderzoeken en analyses in andere landen ( België, Nederland en Zweden) een aantal dingen duidelijk maken en u zult het met mij eens zijn dat hun onderwijs op een hoger niveau zit qua investeringen, lesmateriaal, huisvesting, beloning van leerkrachten enz.1. Het neerleggen van het werk (staken) betekent een vermindering van de effectieve lestijd. Juist deze lestijd is een belangrijke factor voor het verhogen van de leerprestaties. Het is hoog tijd dat VAKBONDEN DAT OOK SNAPPEN. Onderwijsbonden vragen steeds weer om meer geld en grijpen nogal gemakkelijk naar het stakingsinstrument.2. Bezuinigingen in het onderwijs hoeven niet automatisch tot kwaliteitsverlies te leiden. Meer investeren in het onderwijs is geen garantie voor betere opbrengsten. Nederland bijvoorbeeld heeft significant meer geïnvesteerd in zijn basisonderwijs, maar dat bracht geen verbetering in de prestaties.3. Onderpresterend onderwijs is een schadepost. De maatschappelijke schade van een onderpresterend onderwijssysteem is groot. De talenten en potenties van kinderen blijven onontdekt. Er is te weinig ruimte om de eigen mogelijkheden van het kind grondig te exploreren en te ontwikkelen. De instructiecapaciteit (tijd en kwaliteit) is daarvoor niet toereikend en niet adequaat.4. Niet zelden zullen ouders die (veel) meer van hun kind verwachten dan de toetsresultaten op school laten zien, het falen van de school thuis gaan compenseren. Zij verruimen in eigen tijd de onderwijstijd van hun kinderen met extra lessen en oefeningen. Dat zien we rondom ons gebeuren. Wel beschouwd wordt het onderwijs voor de belastingbetaler ongemerkt verschrikkelijk duur.5. De school en de leerkracht maken het verschil; de rest is bijzaak. Indien de leerkracht de juiste kwaliteiten in huis heeft en aan adequate kennisoverdracht kan doen, zullen de leerlingen beter presteren.6. Scholen met een sterk team leveren de beste prestaties. Laat Mohanlal daarop een studie doen. Ik denk dat hij zelf versteld zal staan van de uitkomsten van die studie.7. Het is zaak dat we naar vernieuwingen gaan binnen ons onderwijssysteem waar ik sterk gevoelig ben voor de methode die uiteengezet is door Marie Levens op een lezing.Rest mij aan te geven dat niet de indruk moet worden gewekt als zou ik de problemen van ons onderwijsveld niet kennen, doch het punt dat door mij is gemaakt betreft sec het bagatelliseren van het stakingsinstrument, dat tij en ontij wordt ingezet zonder dat men schijnt te beseffen wat men de leerlingen allemaal ontneemt.