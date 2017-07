Met minder vluchten zijn er meer lege balies op de internationale luchthaven in Caracas, Venezuela. (Foto: Getty Images)





Aeroméxico, Air Canada, Alitalia, Latam, Lufthansa en United Airlines hebben eerder al hun vluchten gestopt. Avianca, dat al 60 jaar in Venezuela werkt, zegt dat het besluit op 16 augustus in werking zal treden.De luchtvaartmaatschappij, één van de grootste in Latijns-Amerika, zegt dat klanten die tickets hadden gekocht voor vluchten die na die datum zouden worden uitgevoerd, volledig zullen worden terugbetaald. Luchtvaartmaatschappijen die nog steeds vluchten naar Venezuela uitvoeren, zijn onder meer Air France, Iberia, Air Europa en TAP, maar Venezolanen hebben geklaagd over de toenemende problemen om vluchten in en buiten het land te krijgen.Velen gebruikten de dagelijkse twee vluchten op de route Caracas - Bogotá om aansluiting te vinden met andere vluchten. Met minder vluchten, zullen zij die op korte termijn moeten boeken, moeten worstelen om plaatsen te bemachtigen.Eén van de jongste slachtoffers van de afnemende vliegverbindingen naar en van Caracas, is het volleybalteam van de Venezolaanse vrouwen. Het heeft in het weekend het wereldtoernooi in Canberra, Australië, gemist. Het team moest gebruik maken van gecharterde vliegtuigen, omdat een tekort aan zitplaatsen ze had weerhouden van commerciële vluchten naar Australië, zegt de Venezolaanse ambassadeur Daniel Gasparri-Rey. Maar toen de gecharterde vliegtuigen waren vertraagd en het duidelijk werd dat het team te laat was om deel te nemen aan het toernooi, keerde het terug, stelt de diplomaat.De Venezolaanse Volleybal Federatie kan nu aankijken tegen een boete van zo’n US$ 30.000 voor het missen van de wedstrijden. Speler María José Pérez zei dat de teamleden gefrustreerd waren, omdat ze de kans kregen om indruk te maken op het toernooi, waarvoor ze voor het eerst waren gekwalificeerd.