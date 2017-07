Betogers gebruiken in brand gestoken banden om blokkades op te zetten in de straten van Caracas, Venezuela. (Foto's: Reuters)





De minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van het leger vallen onder degenen tegen wie de strafmaatregelen zijn getroffen. President Donald Trump had vorige week al “harde en snelle economische acties” aangekondigd als Maduro zou volharden in de stemming."Wie denken deze imperialisten in de Verenigde Staten te zijn?," vroeg Maduro op woensdag. “De regering van de wereld?” Hij noemde de sancties "illegaal, onbeleefd en ongekend".De Venezolaanse leider zegt dat de stemming voortgang zal hebben zoals gepland. Zondag zal worden gestemd voor de 545 leden van een nieuwe constituerende vergadering. Het nieuwe instituut krijgt de macht om de grondwet te herschrijven en zal de door de oppositie gecontroleerde nationale vergadering omzeilen. Critici zeggen dat de president probeert een dictatuur te smeden. Maduro beweert echter dat het de enige manier is om vrede terug te brengen onder het verdeeld volk.De Amerikaanse sancties richten zich ook op de voorzitter van de Nationale Verkiezingsraad van Venezuela, Tibisay Lucena, en voormalige vicepresident Elias Jaua, die de presidentiële commissies leidt die de stemming van zondag organiseren. Dat de VS ook sancties treft tegen leidinggevenden van het staatsoliebedrijf PDVSA, onderstreept een verdere bedreiging van Washington om de volgende strafmaatregelen op de oliesector van Venezuela te leggen.Bij het bekendmaken van de sancties, zei de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, dat de VS "de voortdurende inspanningen van de regering van Maduro om de democratie, de vrijheid en de rechtsstaat te ondermijnen, niet zal negeren"."Iedereen die wordt gekozen voor de Nationale Constituerende Vergadering moet weten dat hun rol in het ondermijnen van democratische processen en instellingen in Venezuela hen zou kunnen blootstellen aan mogelijke Amerikaanse sancties," zei hij. Maduro heeft de VS beschuldigd van het aanzetten tot onrust tegen zijn regering, maar president Trump zei vorige week dat Washington "niet zal toekijken terwijl Venezuela vergruizelt".Venezuela zit in de greep van een algemene staking van 48 uur als protest tegen de geplande stemming. Een 30-jarige man is woensdag vermoord tijdens een protest in Ejida, in de westelijke deelstaat Merida. De oorzaak van zijn dood werd niet aanvankelijk gegeven. Sinds de bijna dagelijkse anti-regeringsprotesten op 1 april begonnen, zijn meer dan 100 mensen vermoord in protest gerelateerd geweld. De onrust bezorgt de ingestorte economie nog meer mokerslagen. Venezuela kampt met een tekort aan voedsel en medicijnen.