Zo zouden de verdachten voor ingevorderde rijbewijzen diverse bedragen hebben ontvangen van de overtreders. Het zou gaan om SRD 1050, SRD 1500, SRD 1300 en SRD 1750. Raadsman Robby Dens heeft drie parketwachters gehoord in deze zaak. De eerste getuige verklaarde dat hij het dossier aan Autar had overhandigd, nadat hij erom vroeg. Dossiers over aanrijdingen die naar de zitting gaan, worden in een aparte kast bewaard. Dossiers die buiten proces afgehandeld worden, worden weer in een andere kast bewaard. In twee gevallen bleken er wel betalingsbewijzen te zijn, maar deze waren niet via de administratie afgehandeld. De administratie verricht de boekingen en het ingevorderde rijbewijs wordt ook altijd via de administratie afgehandeld. De getuige is er niet van op de hoogte dat Autar ingevorderde rijbewijzen zelf aan de overtreder afstond. De richtlijnen en het dossier krijgt de getuige van de hoofdofficier.De tweede getuige werkt als administratief medewerker op het parket. De getuige verklaarde dat achteraf gebleken was dat er sommige documenten in het dossier ontbraken. Zo was er niet aangegeven door wie de zaak afgehandeld was. Die zaak was niet via de administratie gegaan. Soms kwamen er stukken die op de rol geplaatst waren terug, omdat het termijn overschreden was. Autar stuurde Amit R. om het dossier dan op te halen. De getuige lichtte dan het dossier en gaf dat mee aan Amit R.De parketsecretaris werd als derde getuige in deze zaak gehoord. Deze getuige kon zich niet meer heugen dat Autar een dossier over een aanrijding met dodelijke afloop teruggestuurd had voor de rechter-commissaris. Hij kon zich deze zaak niet meer heugen. Volgens Autar had de rechter de dossiers teruggestuurd, omdat de zittingsrollen volgeboekt waren. De getuige verklaarde dat het wel mogelijk kan zijn, maar dat zaken die buitenproces afgehandeld worden altijd via de administratie moeten geschieden.Ook een BBS’er werd gehoord. Hij hield de wacht bij de woning van een officier. Hij kwam in contact met de verdachte Amit R. Het rijbewijs van zijn neef was ingevorderd. Hij sprak met Amit R. toen de neef hem belde om zijn moeder naar het ziekenhuis te brengen. De neef kon zelf niet, omdat zijn rijbewijs ingevorderd was. Amit R. hield de BBS’er voor dat hij een officier kent die ingevorderde rijbewijzen terug kan geven. Hij moest SRD 1750 betalen ervoor. De getuige betaalde het bedrag aan Amit R. en na drie dagen had zijn neef het rijbewijs al. Er was geen betalingsbewijs bij.De laatste getuige in deze strafzaak is de buurman van Autar. De vader van Amit R. had laswerkzaamheden voor hem verricht, maar deze werden niet afgerond. Hij vroeg Autar om een goed woordje voor hem te doen bij de zoon, Amit R. Autar trad bemiddelend op en binnen enkele dagen was het werk afgerond. De getuige zei dat Autar nog een grap maakte en hem zei dat hij SRD 900 aan commissie heeft ontvangen. Of Autar dat geld werkelijk ontvangen had, is niet bekend. Op 11 oktober zal deze zaak verder behandeld worden. Twee politieagenten zullen dan gehoord worden.