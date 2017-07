Een man heeft te Boskamp het leven gelaten tijdens een vechtpartij. Het slachtoffer rende met een mes achter een andere visser aan. Het drama voltrok zich vanmiddag in het visserdorp.De andere man haalde een delfschop te voorschijn. Hiermee raakte hij de man in zijn halsstreek. Het slachtoffer bloedde hevig en overleed ter plekke.Starnieuws verneemt dat de dader door de politie in de kraag is gevat. Het ontzielde lichaam is in beslag genomen.