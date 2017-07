Digitalisering bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken.





De vele bureaus voor burgerzaken (bvb’s) halen informatie uit brondocumenten. De afdeling Registers en Kantmeldingen houdt zich voornamelijk bezig met het beheer en onderhoud van de registers en het updaten van akten van de burgerlijke stand. Orlando Kuisch, hoofd van de afdeling, drukt burgers op het hart om zoveel mogelijk hun zaken zelf in orde te maken wanneer het aankomt op hun documenten.De afdeling Registers en Kantmeldingen geeft aktes uit, die door de burger worden aangevraagd bij de verschillende bvb’s, zegt de voorlichting van Binnenlandse Zaken. Er worden soms verkeerde aktes aangevraagd of er zitten fouten in documenten, die niet meteen kunnen worden aangepakt, omdat de informatie niet kan worden geverifieerd met de rechtmatige aanvrager.Tot de werkzaamheden van de afdeling horen het bijhouden en bekendmaken van huwelijksjubilea vanaf 50 jaar. Voor echtparen die 50, 60 of 70 jaar getrouwd zijn, wordt door het Kabinet van de President een bedrag vrijgemaakt. Registers en Kantmeldingen maakt deze jubilea bekend aan het Kabinet en andere relevante instanties.De afdeling beschikt over geboorteaktes, erkenningsaktes, huwelijksaktes, echtscheidingsakte en overlijdensaktes vanaf het jaar 1828. De wachttijd om een aangevraagde akte in handen te krijgen is hooguit twee werkdagen. Burgers uit Sipaliwini, Marowijne, Nickerie, Commewijne en Para krijgen, als zij hun aanvraag vóór half twaalf indienen en alle relevante documenten overleggen, hun akte dezelfde dag. Kuisch zegt dat een identiteitskaart vereist is om zich te legitimeren. Burgers dienen volgens de wet hun identiteitskaart bij zich te hebben, geeft hij aan en “een rijbewijs is voor het CBB geen legitimatiebewijs.”