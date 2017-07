De politie van Uitvlugt is gestuit op 8.690 gram cocaïne op een adres in het ressort. De wetsdienaren troffen op het adres de eigenares aan die bij thuiskomst had opgemerkt dat er in haar woning is ingebroken.Reagerend op haar verklaring betraden de wetsdienaren de woning met haar toestemming en merkten op dat deze overhoop is gehaald. Voor zover de eigenares kon nagaan was er niets meegenomen. De dieven hebben zich via een raam dat zij hebben geforceerd toegang tot de woning verschaft.Bij een onderzoek naar de vluchtweg van de verdachten stuitte de politie op acht verpakkingen. Bij nader onderzoek bleek in de verpakkingen cocaïne te zitten. De drugs zijn overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade die belast is met het verdere onderzoek. Er zijn nog geen verdachten aangehouden in deze zaak, meldt de afdeling Public Relations.