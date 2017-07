Zo'n 4.000 hectare grond is in vlammen opgegaan aan de Middellandse Zee. (Foto's: AFP)





Eerder heeft Frankrijk zijn buurlanden van de Europese Unie om meer hulp gevraagd om de branden te bestrijden. Ongeveer 4.000 hectare grond langs de Middellandse Zee, in het bergachtige binnenland en op het eiland Corsica zijn in rook opgegaan."De evacuaties, van minstens 10.000, volgden door het voortschrijdende vuur,” citeert het nieuwsagentschap AFP een brandweerman. "Het is een gebied waar de bevolking in de zomer verdubbelt of verdrievoudigt," voegt hij eraan toe.Eén van de ergste branden woedt in een gebied in de buurt van het populaire resort Saint-Tropez. Op Corsica zijn honderden woningen geëvacueerd. In totaal zijn meer dan 4.000 brandbestrijders en troepen, gesteund door waterbommenwerpers, sinds maandag de vlammenzee aan het bestrijden. Minstens 12 brandweerlieden zijn gewond geraakt en hebben 15 politieagenten ademhalingsproblemen gehad door de inhalatie van rook.Lisa Minot, een Britse toerist die op een camping in de buurt van St-Tropez verblijft, vertelde de BBC dat alle toeristen omstreeks 02:00 lokale tijd waren geëvacueerd. Ze hadden de nacht op het strand doorgebracht, omdat het onveilig was om te verblijven In de bosrijke camping.Ze zei dat zo’n 3.000 mensen – onder wie toeristen van andere campings - de koude winden op het strand moesten trotseren. “ De mensen zijn gewoon erg moe,” zei Minot. Ze vervolgde met dat er heel jonge kinderen onder de evacués waren.Ze zei dat ze vliegtuigen zag die water uit de zee schepten en dan terugvlogen "in het bad van zwarte rook" aan de kust. Volgens haar zijn er al meldingen dat sommige campings al door het vuur zijn vernietigd.