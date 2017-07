Zeer verwachtbaar is de reactie van de VHP jongerenraad (wie allemaal nog overgebleven zijn in die raad en of het artikel door de raad wordt gedragen of niet) en duidelijk ingegeven door het verpletterend artikel van het NDP lid, Mr. Drs. Sharmila Kalidien-Mansaram. Het is bekend van de VHP dat zij op de persoonlijke toer gaat, als de druiven zuur worden. De jongeren van de VHP verschillen, helaas, daar niet in. De jongerenraad van de VHP heeft zo weinig politieke munitie dat ze blijft steken in het bespreken van familieleden van politici. Als we over families van voorzitters moeten praten dan kunnen we aan de zijde van de VHP behoorlijk wat vertellen, doch wij verlagen ons in onze politiekvoering niet naar dat soort dieptepunten.Het is ook duidelijk dat de VHP zich maar niet kan losmaken van het 'Sharmila- syndroom' (zoals mw. Mansaram het heeft genoemd in haar artikel). Het artikel van de VHP jongerenraad is daar het zoveelste bewijs van. Het is ook de zoveelste walgelijke poging om mw. Mansaram te etiketteren en te stigmatiseren, want terwijl vele VHP bonzen het vertrek van Mansaram hebben betreurd, al dan niet publiekelijk, komt de VHP jongerenraad als mosterd na de maaltijd doen alsof mw. Mansaram zou zijn vertrokken om eigen belang. Waar is dat eigen belang dan precies? Uit welke benoeming of positionering is dat gebleken? En als zij nu zou worden ingezet om op grond van haar kwaliteiten het land te dienen, zou dat dan het dienen van eigen belang zijn? Men moet ophouden dit soort goedkope politiek te bedrijven jegens een vrouw die onafgebroken haar krachten aan het land heeft gegeven en duizenden mede- en tegenstanders heeft geïnspireerd. Laat de VHP jongerenraad te rade gaan bij dhr. Jogi en/of mw. Mathoera waar het probleem binnen de VHP precies ligt. Misschien moet de jongerenraad de email die mw. Mathoera naar mw. Mansaram stuurde, na haar vertrek uit de VHP, opnieuw lezen.Wij houden slechts 1 passage uit de mail aan u voor :"Die de krachtmeting met de mannen in de partij heeft getrotseerd. En Sharmila, na lang denken kom ik tot de conclusie, dat de partij helaas, nog niet in staat is haar mensen te waarderen, hen de erkenning te geven, die ze verdienen en hen te blijven inspireren".En hiermee blijkt duidelijk dat de volgende passage in het artikel van de VHP jongerenraad een regelrechte leugen is:"In de VHP is de voorzitter ondergeschikt aan het nationale belang. Deze voorzitter heeft de partij opengegooid voor een ieder en in het bijzonder voor vrouwen. Binnen de VHP is er geen macho cultuur van een harde kern van strijdmakkers die uiteindelijk een machtsmonopolie hebben! De VHP is actief bezig om juist meer vrouwen bij de partij te betrekken". (Uit artikel VHP).Een groter contrast en leugenachtige verklaring zit er niet in en dat zal duidelijk worden in het navolgende.Het is grappig hoe de VHP jongerenraad tracht de sublieme quote van mw. Mansaram (Napoleon Bonaparte) een andere draai te geven. Het blijft toch hetzelfde, namelijk het verschil tussen een Dog en een Lion als leider. Het is ook duidelijk dat hiermee de jongerenraad van de VHP de manifeste problemen binnen die partij probeert te verdoezelen al dan niet in opdracht van hoger hand. De leegloop van jongeren uit de VHP naar de NDP is een feit. Wij verwelkomen dagelijks jongeren die zelfs in de structuren van de VHP zitten en het niet meer zien zitten met de huidige leiding. Er komt een moment waar deze jongeren publiekelijk zullen worden voorgesteld. Wij verwelkomen iedereen die een positieve bijdrage kan leveren.Dat het vertrek van mw. Mansaram na een jaar nog altijd zoveel stof doet opwaaien, geeft alleen maar haar kracht en invloed aan. Ze is een speler van formaat en het zal wel inderdaad enorm veel pijn hebben gedaan om zo een superkracht te verliezen. Wij ervaren mw. Mansaram namelijk als een waarachtige Surinamer die dwars door alles gaat in haar strijd voor een beter Suriname. Ze inspireert de Surinaamse jongeren en vrouwen (niet beperkt tot 1 etnische groep of sociale klasse, doch dwars door alle segmenten van de samenleving) en heeft enorm veel bagage in huis waar wij trots op zijn dat ze die in dienst van de NDP wenst te stellen. Zoals de NDP voorzitter heeft aangegeven, verwelkomen wij dit juweel dat de VHP niet kon behouden.Het artikel van de VHP jongerenraad richt zich jammer genoeg precies zoals de oude politiek dat gewoon is slechts op vingerwijzingen en vergeet dan gemakshalve dat er nog altijd 3 vingers naar hen wijzen. We zullen de memorie opfrissen en enkele zaken opnoemen. De VHP jongerenraad is vergeten dat regeringen waarin de VHP heeft deelgenomen pensioenen van velen met het schrappen van de 3 nullen, tot nul reduceerden en dat de algemene pensioen regeling een verworvenheid is van een NDP regering. Zoals zovele andere zaken waarvan het opnoemen ons hier te ver zou voeren. Ook vergeet de VHP jongeren raad te vermelden de vele kavels en gronden die door VHP prominenten zijn toegeëigend en aan familie en vrienden zijn uitgedeeld. We kunnen de namen noemen van de VHP-ers die zich op schaamteloze wijze gronden hebben eigen gemaakt ten koste van anderen die niet eens een 500 m2 konden krijgen.We willen de VHP jongerenraad herinneren aan de corruptie van VHP ministers die de bak zijn ingegaan.We willen de VHP jongerenraad herinneren aan ministers en voormannen van hun combinatie die onder hun regime zich met witwaspraktijken hebben beziggehouden en daarvoor zijn veroordeeld.We willen de VHP jongerenraad eraan herinneren dat een der voormannen van het collectief waarvan de VHP deel uitmaakte, veroordeeld is voor de schending van de eerbaarheid van een Surinaamse vrouw. Wij hebben de VHP jongerenraad toen niet gehoord en horen haar daar niet over, terwijl het dezelfde voormannen zijn die nu weer het firmament bepalen aan de overzijde. We zullen de VHP jongerenraad maar niet herinneren aan de Segebai affaire. Ook willen wij de VHP jongerenraad niet eraan herinneren dat er stapels materiaal ligt van projecten uitgevoerd onder VHP ministers die wachten op onderzoek. Time Will tell.Wanneer de VHP jongerenraad aangeeft dat onder de huidige leiding juist meer vrouwen worden betrokken willen we de VHP jongerenraad vragen waar en hoe het beleid voor het betrekken van meer vrouwen onder de huidige leiding nu precies tot uitdrukking komt. Zijn er onder deze zelfde leiding significant meer vrouwen gekandideerd in 2015? Zijn er onder de huidige leiding meer vrouwen in verkiesbare posities geplaatst? Wanneer de VHP jongerenraad stelt dat de NDP voormannen de democratie om zeep hebben geholpen, dan hebben ze geen kennis van de Surinaamse geschiedenis en vergeten zij dat het de VHP aanhang was die de revolutie verwelkomde vanwege de mismanagement van het land na de onafhankelijheid en de politieke dominantie van de NPS. Dankzij de revolutie kreeg de VHP weer politieke ademruimte. Weten de VHP jongeren dat prominente leiders van hun, zoals dhr. Mr. Radjkoemar Randjietsingh onder Bouterse hebben gediend als minister?Dat de VHP jongerenraad jammer genoeg ook weer hetzelfde instrument dat de oude politiek altijd heeft ingezet tegen NDP voorzitter Bouterse, namelijk 8 december gebruikt, geeft alleen maar aan dat er bij de VHP sprake is van stilstand. Er zijn geen issues meer waarop de VHP haar campagne kan bouwen. Het komt steeds op hetzelfde verhaal neer, jaar in jaar uit, decennia in decennia uit. Zoals altijd, presenteert VHP zich als het goede. Ze strijden dan tegen de NDP, die in hun ogen het kwade (‘duivel’) is. Wat een verwerpelijk niveau van politiekvoering, om mede landgenoten, omdat ze een andere politieke visie hebben, het kwade te noemen. Dat dit de inborst van de VHP is, is intussen duidelijk. Hun veldpropagandist, Hardeo Ramadhin, heeft onlangs in een pennenvrucht van hem politiek andersdenkenden, 'zwakke geesten' genoemd. Wij hopen niet dat 'het goede' na de verkiezingen van 2020 op de schoot van 'het kwade' zal komen zitten om samen te werken. Want dan zullen we onze stemmen laten horen!Terwijl men bezig is met de NDP en haar voorzitter, is de NDP bezig met de ontwikkeling van het land en het verheffen van de natie. De politieke aanvallen - vanaf 1987 tot heden - hebben de NDP niet tegengehouden om gestaag te groeien:1987, 3 zetels;1991, 12 zetels;1996, 16 zetels;2000, 10 zetels (na de splitsing) in Millennium Combinatie; 2005, 15 zetels;2010, 23 zetels in Mega Combinatie;2015, 26 zetels op eigen kracht.Als de oppositie op dezelfde wijze doorgaat voorspellen wij in 2020, 34 of meer zetels voor de NDP.De VHP daarentegen, die zich elke keer probeert te vergelijken met de NDP is blijven steken op maar 9 zetels. De NDP is bijna 3 keer zo groot als de VHP. We doen nogmaals een beroep op de VHP om de vele interne problemen aan te gaan pakken en de NDP met rust te laten.Ten slotte wensen we de VHP jongerenraad alvast veel kracht toe in het verwerken van het toekomstig verlies van de verkiezingen van 2020. We geven de VHP jongerenraad het volgende mee:. (Bertrand Russell)